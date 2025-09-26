Військовий у розпорядженні після поранення: на які виплати має право

Поранені українські військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні, мають право на спеціальну щомісячну виплату. Вона нараховується після двох місяців у такому статусі й виплачується доти, доки боєць не пройде повторний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК).

Про це повідомляло Міністерство оборони України. Зазначається, що під час служби військові отримують грошове забезпечення, однак його розмір може змінюватися залежно від обставин. Так, у випадку, коли військовий після поранення переводиться з бойового підрозділу у розпорядження, через два місяці йому починають виплачувати фіксовану суму.

Якщо ВЛК визнає бійця тимчасово непридатним або обмежено придатним до служби, щомісячна виплата становить 20 100 гривень.

Обов’язковою умовою є повторний медичний огляд, який має відбутися через 6–12 місяців після попереднього. Від рішення нової комісії залежатиме і подальший розмір грошового забезпечення.

