Возле Белого дома произошла стрельба: погибли двое нацгвардейцев (фото, видео)

В среду, 26 ноября 2025 года, в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома, неизвестный открыл огонь по двум солдатам Национальной гвардии США, которые получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Инцидент привел к временному закрытию комплекса Белого дома, хотя президент Дональд Трамп на тот момент находился на своем курорте Mar-a-Lago в Палм-Биче, штат Флорида.

Вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance) в это время находился в Кентукки. Об этом пишет Reuters, ВВС.

Хронология событий и первые сообщения

Первоначально губернатор Западной Виргинии Патрик Морриси (Patrick Morrisey) в своем сообщении на платформе X сообщил, что оба раненых — бойцы Нацгвардии из его штата — погибли от огнестрельных ранений. Это заявление перепечатал Белый дом. Однако впоследствии директор ФБР Кэш Патель (Kash Patel) уточнил, что оба солдата живы, но их состояние оценивается как критическое, и они госпитализированы в разные медицинские учреждения. Нападающий, идентифицированный как Rahmanullah Lakanwal, афганский гражданин, прибывший в США в 2021 году по программе для беженцев, также получил ранения во время перестрелки и был задержан. По данным властей, мотивы преступления пока не установлены, но инцидент квалифицируется как "целевое нападение".

"Двое наших храбрых солдат Национальной гвардии стали жертвами дерзкого нападения в ходе ужасного акта насилия. Их состояние критическое", — заявил Патель во время брифинга для прессы. По словам мэра Вашингтона Мюриэла Боузера (Muriel Bowser), стрелок действовал в одиночку, и нет признаков участия других лиц.

Президент Трамп в своем сообщении на Truth Social назвал подозреваемого "животным", которое "серьезно ранено, но все равно заплатит высокую цену". Позже он обнародовал видеообращение, где охарактеризовал событие как "акт зла, ненависти и террора" и объявил о намерении пересмотреть статус афганских беженцев в США. Трамп также поручил развернуть еще 500 бойцов Нацгвардии в столице для усиления безопасности.

Обстоятельства инцидента

Стрельба произошла около 14:15 по восточному времени (19:15 по Гринвичу) вблизи площади Фаррагут – популярного места для обедов офисных работников, окруженного кафе, фастфудами и двумя станциями метро. Район украшен праздничными гирляндами, венками и бантами в канун Дня благодарения. По свидетельствам очевидцев, среди которых ехавшая в Uber 43-летняя Стейси Уолтерс (Stacy Walters) прозвучала серия громких выстрелов, похожих на взрывы. Уолтерс услышала крики "Помогите!" и увидела, как агенты Секретной службы преследуют мужчину в тоске с капюшоном. Другая свидетельница, Эмма Макдональд (Emma McDonald), описала, как одного из раненых гвардейцев вынесли на носилках с кровью на голове и аппаратом для компрессии грудной клетки.

По данным CNN, двое гвардейцев открыли ответный огонь на нападение, ранив стрелка, прежде чем сами были подстрелены. Реакция на инцидент была молниеносной: задействованы Секретная служба, столичная полиция, транзитная полиция метро и другие службы безопасности. Белый дом временно заблокировали, а район оцепили.

Солдаты Нацгвардии находятся в Вашингтоне с августа 2025 года по приказу Трампа, направленному на борьбу с иммиграцией и преступностью в демократических городах. На момент инцидента в столице дислоцировалось около 2200 военнослужащих из округов Колумбия, Луизианы, Миссисипи, Огайо, Южной Каролины, Западной Виргинии, Джорджии и Алабамы. Президент неоднократно заявлял, что присутствие войск значительно снизило уровень преступности, что вызвало острую критику со стороны демократов. Лидеры оппозиции, например глава меньшинства в Палате представителей Хейкем Джеффрис (Hakeem Jeffries) и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (Chuck Schumer), выразили соболезнования семьям раненых и молитвы за их выздоровление.

