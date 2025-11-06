Выборы в Танзании: полиция убила тысячи несогласных с результатами и уничтожает тела (фото)

Оппозиционная партия Танзании "Чадема" выдвинула серьезные обвинения против полиции, заявив, что силовые структуры причастны к массовым убийствам протестующих и теперь пытаются скрыть следы преступлений, тайно уничтожая тела погибших. По данным оппозиции, кровавая расправа стала реакцией властей на масштабные демонстрации, охватившие страну после президентских выборов, на которых действующая глава государства Самия Сулуху Хасан одержала победу без реальной конкуренции.

Партию "Чадема" отстранили от участия в выборах, а ее лидера Тунду Лиссу арестовали по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает CNN.

Представители оппозиции сообщили, что зафиксировали около двух тысяч погибших во время подавления протестов. Директор по коммуникациям партии Бренда Рупия заявила, что полиция не только открывала огонь по демонстрантам, но и уничтожала их тела, чтобы скрыть настоящие масштабы насилия. По ее словам, сотни тел остаются в больницах, где власти не разрешают родственникам их забрать, а около 400 тел, вероятно, были вывезены в неизвестном направлении.

Правительство Танзании отвергло эти утверждения, назвав их "значительно преувеличенными", однако никаких официальных данных о количестве жертв не предоставило. Президент Хасан во время присяги на второй срок признала, что во время протестов погибли люди, но также воздержалась от конкретных цифр.

Журналисты CNN не смогли получить комментарии от правительства или полиции. Ситуацию усложняет то, что власти запретили гражданам распространять в сети фото и видео, которые по формулировке полиции "провоцируют панику".

Тем временем Human Rights Watch обвинила правительство Танзании в применении "смертоносной силы" против мирных демонстрантов, а Комиссия Африканского союза выразила серьезную обеспокоенность масштабом насилия и отключением интернета, что делает невозможным проверку количества жертв.

В совместном заявлении министры иностранных дел Канады, Норвегии и Великобритании назвали сообщение о большом количестве убитых и раненых "достоверными" и осудили преследование оппозиции и журналистов.

Ситуация в стране остается напряженной. По словам Бренды Рупии, которая сейчас скрывается из-за угрозы ареста, после выборов насилие не прекращается, и "хуже всего, похоже, еще впереди".

