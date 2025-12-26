Выплаты военным в 2026 году: что изменится

Денежное довольствие украинских военнослужащих формируется из нескольких составляющих: основного должностного оклада, надбавок за выслугу лет, доплат за работу с государственной тайной и специфику службы. Кроме того, защитники имеют право на премии и разовые выплаты.

Новости.LIVE объясняют, какой будет система выплат для военных в 2026 году. Государственный бюджет на 2026 год, недавно принятый Верховной Радой, не предусматривает повышения денежного довольствия для военнослужащих. Это означает, что, по крайней мере, в начале нового года выплаты останутся на уровне 2025 года.

Порядок и размеры денежного довольствия определяются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлением Кабинета Министров №704.

Еще с начала 2023 года правительство установило минимальный размер денежного довольствия для военных на уровне 20 130 гривен. Фактическая сумма может быть больше — в зависимости от воинского звания, должности, рода войск, продолжительности службы и условий выполнения задач.

Доплаты и премии в 2026 году

Кроме базового оклада, в 2026 году военнослужащим продолжат начислять дополнительные выплаты:

100 000 гривен - для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии столкновения или на временно оккупированных территориях;

- для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии столкновения или на временно оккупированных территориях; 70 000 гривен – для защитников, выполняющих боевые задания на первой линии обороны или наступления, между позициями украинских и российских войск, а также на территории противника или ТОТ. Эта выплата начисляется за каждые суммарные 30 дней выполнения таких задач и не привязана к конкретному календарному месяцу;

– для защитников, выполняющих боевые задания на первой линии обороны или наступления, между позициями украинских и российских войск, а также на территории противника или ТОТ. Эта выплата начисляется за каждые суммарные 30 дней выполнения таких задач и не привязана к конкретному календарному месяцу; 50 000 гривен - военнослужащим, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования;

- военнослужащим, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования; 30 000 гривен — военным, обеспечивающим логистику для передовой, саперам, проводящим разминирование вне зоны боевых действий, а также подразделениям ПВО и наземной обороны объектов критической инфраструктуры.

Также в 2026 году по-прежнему военнослужащие будут иметь право на оздоровительные выплаты и различные виды материальной помощи, предусмотренные действующим законодательством.

