Высокий заработок этой осенью: где украинцы могут получить 70 тыс. грн

В преддверии осени в Украине отмечается заметное изменение тенденций на рынке труда. По данным большого кадрового портала, в августе по сравнению с маем существенно выросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании и для рабочих профессий.

Работодатели готовы предлагать специалистам этих сфер зарплаты до 50 тысяч гривен. Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Наибольший спрос на рабочие и торговые специальности

Комплектовщик: вакансия показала рекордный рост – +331%. Медиана зарплата для кандидатов составляет 25 тыс. грн.

Менеджер по обслуживанию клиентов (розничная торговля): количество объявлений увеличилось на +117%, а средняя зарплата – 21 тыс. грн.

Спрос на педагогов и других специалистов

Преподаватели и учителя: перед началом учебного года количество вакансий выросло на 96%, медианная зарплата – 14 тыс. грн.

Также заметный рост на 50–60% наблюдается для следующих позиций:

Рихтовщик/СТО – до 50 тыс. грн

Плиточник – 45 тыс. грн

HR – 29 тыс. грн

Офис-менеджер – 23 тыс. грн

Помощник повара – 21 тыс. грн

Работа для военных и за границей

Аналитики отмечают две стабильные тенденции на рынке труда:

Служба в ВСУ: количество вакансий для военных выросло на 33% по сравнению с маем. Медиана зарплата в августе составила 70,5 тыс. грн.

Работа за границей: заметный рост предложений для упаковщиков (+213%), строителей (+65%) и разнорабочих (+41%). Средняя зарплата на таких позициях колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

Аналитики заключают, что сезонность влияет на смешанный спрос: преимущественно нужны рабочие кадры, работники клиентского сервиса и педагоги, в то же время вакансии для Сил обороны остаются актуальными в течение всего года.

