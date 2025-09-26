'Я очень недоволен тем, что делает Россия' – Трамп жестко раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что медленные темпы наступления России в Украине, несмотря на массированные обстрелы городов, оказывают негативное влияние на ее репутацию. Он подчеркнул, что действия российского лидера Владимира Путина привели к огромным человеческим потерям и разрушениям, но не приблизили завершение войны.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп выразил разочарование действиями Кремля. По его словам, российская армия наносит масштабные удары по гражданской инфраструктуре, однако территориальные достижения остаются мизерными.

"Я внимательно слежу за тем, что делает Россия, и очень недоволен действиями Путина. Он убивает людей без всякой причины. При этом Россия выглядит очень слабо, ведь поставила на карту все. Их экономика рушится", – подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что война, начатая Кремлем, длится уже четвертый год и, несмотря на массированные бомбардировки, Москва смогла захватить лишь незначительные территории, иногда даже понеся потери. "Они бомбят все подряд и почти ничего не добывают. На самом деле иногда даже отступают. Это серьезно вредит имиджу России", – сказал он.

Политик добавил, что, по его мнению, война должна завершиться. "Если бы это была война США, я бы закончил ее через неделю. Посмотрите на результаты: сотни дронов, атаки на Киев и другие города, но достижения минимальны. Это большое разочарование от Путина", – резюмировал Трамп.

