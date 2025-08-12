Яйца дорожают: почему изменилась цена и сколько они стоят сейчас

В Украине зафиксировано значительное удорожание куриных яиц. По официальной статистике, в период с июля 2024 года по июль 2025-го их цена выросла на 82,4%.

Кроме того, по информации Госстата, в помесячном исчислении стоимость также поднялась. Подорожание составило 1,5%. По данным мониторинга OBOZ.UA, в период с начала июля по 10 августа 2025 года стоимость нефасованных яиц категории С1 поднялась на 0,56 грн за штуку, что соответствует росту на 5,6 грн за десяток.

В крупных торговых сетях такие небрендированные яйца, которые продаются поштучно, предлагали по цене 5,44 грн. за единицу (54,4 грн. за десяток). В то же время в некоторых супермаркетах их можно было приобрести дешевле или дороже – в пределах 4,99–5,9 грн за штуку. К примеру, в сети Varus цена составляла 5,79 грн за единицу (57,9 грн за десяток).

В сети Novus цена составляла 4,99 грн. за штуку (49,9 грн. за десяток), в "МегаМаркете" – 5,9 грн. за единицу (59 грн. за десяток), а в "ЭКОмаркете" – 5,09 грн. за штуку (50,9 грн. за десяток).

В то же время фасованные, то есть брендированные, яйца подешевели, хоть и совсем незначительно. По информации "Минфина", десяток яиц марки "Ясенсвит" в среднем стоил 73,53 грн, что всего на 7 копеек меньше, чем в июле.

В среднем стоимость десятка яиц в крупных торговых сетях колебалась от 70,99 до 78,2 грн. В частности:

Auchan – 71,4 грн. за десяток;

Novus – 70,99 грн. за десяток;

Megamarket – 78,2 грн. за десяток.

