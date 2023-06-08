Яйца и металл: какие продукты и посуду категорически запрещено ставить в микроволновку
Микроволновка стала нашей основной помощницей на кухне, ведь используем мы ее почти каждый день. Она быстро греет пищу и позволяет приготовить блюда гораздо быстрее. Но есть определенные правила, которые следует соблюдать при эксплуатации печки, чтобы она прослужила вам как можно дольше.
Запрещено греть определенные виды пищи
Яйца (сырые и готовые) – яйцо взорвется при нагревании.
То же касается больших кусков жареного или отварного мяса.
Запрещено готовить в микроволновке свеклу, сельдерей и шпинат – под действием высоких температур нитраты в их составе становятся канцерогенами.
Не размораживайте мясо в микроволновке – оно разморозится неравномерно.
Не нагревайте в микроволновке острый перец – под действием высоких температур жгучее вещество в составе начнет испаряться и открыв дверцу вы можете получить ожог слизистых.
Кисломолочная продукция в микроволновке "свернется".
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Посуда, которую нельзя использовать в микроволновке
Тарелки из металла и консервные банки начнут искрить и могут загореться.
Пластик – может расплавиться.
Фольга будет искрит и может вспыхнуть.
Бумага может загореться.
Хрусталь в его составе представляют собой металлы, которые могут привести к возгоранию или появлению искр.
Напомним, мы уже писали, как быстро и легко отмыть микроволновку с помощью лимонного сока.
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