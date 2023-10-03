Языковед объяснил, почему 'посміхатися' и 'усміхатися' это не одно и то же

Часто украинцы используют слова "посміхатися" и "усміхатися" как синонимы. Впрочем, они имеют совершенно разное значение.

Разницу контекстов важно учитывать, чтобы правильно передать свое мнение. Об этом рассказал языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Есть ли разница в значении слов "посміхатися" и "усміхатися". Знаменитая Джоконда на картине Леонардо да Винчи улыбается или улыбается? На самом деле не все так просто, как может показаться на первый взгляд", – сказал он.

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Авраменко отметил, что открытая, дружелюбная, ласковая и ласковая улыбка называется "усміхатися". Если же выражение лица человека изображает насмешки, то лицо "посміхається".

"Кстати, ученые до сих пор не разгадали загадку – Мона Лиза улыбается или улыбается. Как бы то ни было, а вы запомните: мягкая и нежная – "усмішка", а насмешливая и скептическая – "посмішка", – объяснил языковед.

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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