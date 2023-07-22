'Забудьте это слово': филолог объяснил, как правильно будет на украинском 'творог'

Среди украинцев часто услышат употребление слова "творог" на обозначение мягкого сыра. Впрочем, это слово не присуще украинскому языку.

Это слово русизм и навязанное украинцам русской культурой. Об этом рассказывал доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге для BBC Украина.

Русское слово "творог" переводится на украинский как сыр. Этим словом также ошибочно называют кисломолочный творог, из которого удалили сыворотку.

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Слово "творог" сильно распространено в определенных регионах Украины, однако филологи советуют забыть это слово, поскольку оно является суржиком, то есть искусственным объединением нескольких языков без соблюдения литературных норм.

В свою очередь "сыр" с русского правильно переводится на украинский как "твердый сыр".

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