Землю накрыла мощная 7-балльная магнитная буря: прогноз на 21 января

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в этот период жалуется на головные боли, повышенную усталость, раздражительность и чувство стресса.

Прогноз магнитных бурь подготовил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Уровень геомагнитной активности определяется по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу: значения от 5 и выше считаются признаком сильной магнитной бури.

В среду 21 января ожидается высокая солнечная активность с К-индексом 7,3. Такой показатель соответствует красному уровню опасности и свидетельствует о сильной магнитной буре, которая может оказывать существенное влияние на самочувствие и здоровье людей. Следует учитывать, что прогнозы магнитных бурь могут корректироваться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками и взрывами на Солнце, во время которых в космос высвобождается значительное количество энергии. Потоки заряженных частиц — протонов и электронов — двигаются по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Достигнув земной магнитосферы, они вызывают возмущения, известные как магнитные или солнечные бури.

Для оценки интенсивности таких явлений используется К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не ощущаются большинством людей. Бури с показателем 5 и выше относятся к красному уровню и могут отрицательно влиять на самочувствие, а также вызвать сбои в работе систем связи — спутников, мобильных сетей, радиочастот и GPS. При К-индексах 7–8 иногда возможно наблюдение полярного сияния.

Как магнитные бури влияют на людей

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление, что может приводить к головным болям, общей слабости, эмоциональному напряжению и проблемам со сном. Специального лекарства от воздействия магнитных бурь не существует, однако симптомы можно облегчить с помощью обычных препаратов и правильного режима дня.

Как поддержать организм в период магнитных бурь

Соблюдать режим сна и питания, полноценно отдыхать.

Отказаться от острой, соленой и жирной пищи, алкоголя, уменьшить потребление кофе.

Пить больше воды и травяных чаев.

Чаще бывать на свежем воздухе, по возможности – выезжать за город, избегая прямых солнечных лучей.

Легкие физические нагрузки помогут улучшить самочувствие и добавят энергию.

Пытаться избегать стрессов и конфликтных ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Утром полезен контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

