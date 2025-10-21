Жилье для УБД: сколько квадратных метров может получить бесплатно военнослужащий

В 2025 году государство продолжает поддерживать участников боевых действий, предоставляя им возможность получить безвозмездное жилье или денежную компенсацию. Чтобы воспользоваться этой льготой необходимо соответствовать определенным критериям, собрать нужные документы и стать на квартирный учет.

Об этом пишет Новости. Live. По данным Министерства по делам ветеранов, норма безвозмездного жилья для участников боевых действий составляет 13,65 кв. м на одного человека. Для семей предусмотрена дополнительная площадь:

на каждого ребенка – от 5 до 8 кв. м (в зависимости от региона);

для супругов – по общим нормам жилой площади.

Таким образом, семья ветерана с тремя детьми может рассчитывать на квартиру до 45–50 кв. м, а одинокий боец - минимум 13,65 кв. м.

Жилье могут предоставить местные органы власти или государство при наличии соответствующего жилищного фонда. Если этого нет, участник боевых действий имеет право получить денежную компенсацию для самостоятельного приобретения жилья.

Как стать на квартирный учет

Получить жилье или компенсацию можно только после официальной регистрации на квартирном учете. Этот статус дает право участвовать в программах обеспечения жильем.

Основаниями для взятия на учет являются:

жилая площадь меньше установленной нормы;

проживание нескольких семей в одной комнате;

совместное проживание разнополых лиц старше 9 лет;

тяжелые заболевания, исключающие совместное проживание;

аварийное состояние или коммунальное жилье;

аренда квартиры более пяти лет.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Необходимые документы

Чтобы оформить право на получение жилья, участник боевых действий должен предоставить:

заявление о взятии на квартирный учет (подписанное всеми членами семьи);

справку место жительства каждого члена семьи;

копии удостоверения УБД, справки об инвалидности или статусе члена семьи погибшего;

справку с места работы о пребывании или отсутствии на учете.

Документы можно подать через ЦНАП, местный совет или райгосадминистрацию. В течение месяца ветеран получает письменный ответ о постановке на учет или отказе с указанием причин.

Получение жилья или компенсации

После регистрации ветерана включают в очередь — общую, первоочередную или внеочередную. Решение принимает исполнительный комитет местного совета.

В случае положительного решения, участник боевых действий получает ордер и ключи от жилья или официальное решение о выплате денежной компенсации.

Как объясняют у Минветеранов, если в местном жилищном фонде отсутствуют квартиры, ветерану выплачивается сумма, достаточная для покупки недвижимости в его регионе. Это позволяет участникам войны самостоятельно выбирать, где именно поселиться — ближе к месту службы, работе или семье.

Напомним, мы уже писали, может ли военный обжаловать решение ВЛК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!