Зимние каникулы: сколько будут продолжаться и когда начнутся в Украине

Зимний отдых для украинских школьников в учебном году 2025-2026 начнется в разное время, поскольку каждое учебное заведение само определяет даты каникул с учетом ситуации безопасности и образовательной нагрузки. В большинстве регионов период каникул ожидается в конце декабря и продлится до середины января.

Об этом пишет РБК-Украина. Согласно постановлению Кабинета Министров №1003, учебный год продлится с 1 сентября по 30 июня, в то же время школы имеют право самостоятельно устанавливать график каникул и корректировать организацию образовательного процесса. Решения принимаются педагогическими советами на основе условий безопасности, эпидемиологической ситуации, потребностей учащихся и готовности заведений к работе. Единственной обязательной нормой остается общая продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней.

Как ориентир правительство предлагает период зимних каникул с 27 декабря по 11 января, однако эти даты не являются обязательными. В регионах уже озвучены предварительные графики:

Киев – с 25 декабря по 11 января;

Ивано-Франковск - с 22 декабря по 11 января;

Ровно - с 20 декабря по 4 января;

Черновцы — учебные заведения самостоятельно определяют даты, однако преимущественно каникулы будут продолжаться с 24 декабря по 6 января;

Луцк - с 25 декабря по 7 января.

Различные даты объясняются расширенной автономией школ в период военного положения. Учебные заведения могут изменять расписание из-за воздушных тревог, перебоев с электроснабжением, угроз безопасности или сезонного роста заболеваемости.

