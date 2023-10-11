Распространенные ошибки на собеседовании, из-за которых вас не берут на работу: как их избежать

Советы, как продемонстрировать уверенность и профессионализм во время собеседования

Избегание типичных ошибок во время собеседования является залогом успеха. UAportal подготовил пять самых распространенных ошибок на собеседовании, по которым можно услышать отказ. Узнайте, как можно повысить шансы на успех и получить желаемую работу.

Недостаточная подготовка к собеседованию

Чтобы избежать этой ошибки, обязательно исследуйте компанию, ее деятельность и философию. Ознакомьтесь с ее услугами, продуктами, достижениями и последними новостями.

Кроме того, попытайтесь понять ценности компании и ее рабочую среду. Эти знания не только помогут увереннее отвечать на вопросы собеседования, но и продемонстрируют настоящую заинтересованность в компании.

Плохая речь тела

Невербальные сигналы могут играть значительную роль в процессе собеседования, иногда они говорят гораздо больше, чем слова. Чтобы произвести положительное впечатление, обратите особое внимание на язык своего тела. Поддерживайте хорошую осанку, сидите прямо и не сокрушайтесь.

Установите прямой зрительный контакт с интервьюером, чтобы продемонстрировать уверенность и активное слушание. Кивайте и улыбайтесь в подходящие моменты, чтобы показать, насколько вы заинтересованы и внимательны. Кроме того, избегайте суеты и чрезмерной жестикуляции, поскольку это может отвлекать внимание.

Нечеткие ответы на вопросы

Очень важно приводить конкретные примеры и детали, отвечая на вопросы о вашей квалификации и опыте. Вместо общих заявлений типа "Я хорошо умею работать в команде", приведите реальный пример командного проекта, который вы успешно завершили. Опишите свою прямую роль и вклад в успех команды.

Это может показать вашу надежность и компетентность. Поэтому сосредоточьтесь на предоставлении четкой, краткой и правдивой информации, демонстрирующей навыки и достижения.

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Чрезмерная болтливость

Хотя важно предоставить достаточно информации, не менее важно, чтобы ваши ответы были краткими и по существу. Когда вам задают вопросы, возьмите паузу, чтобы собраться с мыслями, прежде чем говорить. Дайте четкий и лаконичный ответ, непосредственно касающийся вопроса, не отклоняясь от темы.

Кроме того, обращайте внимание на подсказки интервьюера; учитывайте, когда они требуют больше деталей, а когда вашего ответа достаточно. Помните, что время интервьюера ограничено, и оно ожидает быстрого предоставления необходимой информации.

Неуместны вопросы в конце собеседования

Вдумчивые вопросы не только показывают, что кандидат хорошо подготовился к собеседованию, но и дает возможность получить более глубокое представление о должности и компании. Заранее подготовьте список вопросов, относящихся к должностям, обязанностям, организационной системе компании и возможностям роста.

Избегайте вопросов, на которые можно легко найти ответ с помощью быстрого поиска в Интернете. Задав умные, содержательные вопросы, можно произвести незабываемое впечатление на интервьюера и показать, что вы искренне заинтересованы в этой должности.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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