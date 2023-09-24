Де шукати українську Венецію. Чим дивує й захоплює Одеська область

Стереотип того, що Одеса – це лишень морський відпочинок, не дає зазирнути за паркан і побачити місця, які залишать незабутні враження. Сьогодні зробимо щілину в паркані та зазирнемо за межі, відкривши для вас садибу вовка, українську Венецію та фортецю якій немає рівних.

Відкриваємо Україну разом, щоб надалі відкрити її світові.

Аккерман

Цю, найбільшу в Україні фортецю ще називають Білгород–Дністровська. Вона розташована на березі Дністровського лиману та має стіни довжиною у 2 кілометри. У час свого розквіту фортеця налічувала 34 вежі, сьогодні залишилося 26, але й ці є доволі дивовижним видовищем.

Маючи багатовікову історію Аккерман розповість багато цікавого про культуру та побут місцевих греків та передасть всю цінність збереження своїх артефактів.

Вхідний квиток до Аккерманської фортеці коштує 100 грн для дорослого та 50 грн для дітей (від 3 до 16 років), студентів та людей з інвалідністю.

Звісно що набагато цікавіше буде відвідати фортецю у складі екскурсійної групи, адже так можна дізнатися факти та цікаві історичні події від експертів. Подивитися вартість групових екскурсій можна на офіційному сайті Аккерманської фортеці.

Українська Венеція

Покататися водними каналами на гондолах та моторних човнах можна на півдні Одеси, у невеликому місті Вилкове. Місцеві будинки знаходяться на штучних острівцях та утворюють вулички просто серед води. Засноване ще в XVIII столітті, Вилкове радо приймає та приємно дивує туристів своїми цікавинками.

Поруч з містом розташований Дунайський біосферний заповідник, а також локація під назвою "Нульовий кілометр". Кажуть, що якщо перестрибнути "нульовий кілометр" на людину чекатиме великий успіх.

На рибному базарі у Вилковому знайдеться безліч смаколиків з місцевих уловів. У Вилкове відкрито виноробство Новак, ви зможете попасти на дегустацію смачних вин.

Від Одеси на автобусі у Вилкові можна попасти за 3,5 години, та повернутися назад вечірнім рейсом.

Садиба Курисів

Руїни, які варті уваги та папараці. Замок в південній частині України має архітектуру в готично-мавританському стилі, що дуже незвично для цієї місцевості. Оглянути споруду можна тільки зовні, адже після попадання блискавки від середини нічого не залишилося. Навколо палацу колись був розкішний сад, але й ті зарості, які є зараз підходять для приємної прогулянки, або пікніку на природі. З’їсти свій обід у замку доволі цікавий досвід. Врахуйте, що провіант потрібно брати з собою.

Щоб влаштувати фотосесію в стилі "Алладіна" тепер не доведеться летіти за кордон.

За вхід на територію палацу потрібно заплатити 50 грн, але то "all inclusive".

Озеро Ялпуг

Підземні струмені води на території Молдови в селі Яплуг, утворили найбільше в Україні та друге у Європі прісноводне водоймище. Довжина його полотна простягається на 39 кілометри, а ширина на 15 кілометрів. Це чудова локація для аутентичного відпочинку сім’єю. Але комфортний відпочинок на озері тако можливий, завдяки базам, котеджним містечкам та приватним пропозиціям.

Для рибалок тут взагалі рай, адже озеро налічує 40 видів риби.

Для тих хто полюбляє дегустації, потрібно їхати ближче до селища Криничне, та відвідати його виноробне господарство "Колонист".

За легендою озеро оберігає багатостолітній дуб.

Лігво людини-вовка

Це унікальне місце, в якому жив знаменитий пацієнт Зігмунда Фрейда - Сергій Панкеєв.

Загадковість та психологія притягують на цю локацію багато туристів. Якщо ви хочете ближче познайомитись з мешканцем цієї садиби, вам варто прочитати книгу Фрейда "З історії одного дитячого неврозу". Ця класика психоаналізу стала можливою завдяки Сергію Панкеєву та допитливому лікарю.

"Наш маєток був дуже гарним: величезний, нагадує замок, сільський будинок, оточений старим парком, який поступово переходив в ліс. Тут був також ставок, досить великий для того, щоб називатися озером." – так описував свій дім сам Сергій Панкеєв, зазначається в Вікіпедії.

Щоб відвідати вовче лігво потрібно дістатися селища Василівка в Одеській області. Маєток розташований біля траси, що зручно для пошуків. Його офіційна назва Палац-садиба Дубецьких–Панкеєвих.

Це частинка прекрасних місць в Одеській області, яку ми побачили лишень через щілину паркану. Продовжуємо відкривати для вас нашу рідну багату Україну.