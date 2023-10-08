Карпатський маяк: що подивитись на новій туристичній точці - горі Цюхів

Махнути за обрій іноді просто необхідно. А як щодо вершини гори, де обрій видно на 360 градусів з висоти башти в 15 метрів. Ця чудова локація називається Карпатський маяк, який встановили на горі Цюхів лишень рік тому. Новинка Львівської області чудово підходить під піший підйом, заїзд на машині та велотур (назад буде легше). Шлях обирайте самі, а ми розкажемо про всі можливі варіанти.

Звідки починати шлях

Якщо обирати чудовий прогулянковий похід, то почати краще з селища Східниці, Львівської області. Через Масловецький хребет в напрямку Тустані, а як на двох третинах дороги дійдете до розвилки, повертайте ліворуч, а не праворуч. Потурбуйтесь про свій зручний одяг та взуття та подивіться погоду, щоб не захопило дощем зненацька. Загалом підйом буде не надто важким, адже гори Прикарпаття достатньо ландшафтно спокійні.

Машиною можна обрати такий самий шлях. Спочатку асфальтована дорога, а за нею грунтова, яка достатньо придатна для шин.

Велопрогулянку можна повторити по накатаній, або ж розпочати з траси "Стрий – Соколе", повернувши на с. Нижня Стинава та проїхати 25 кілометрів до кінця селища Орів, та останні 6 кілометрів на вас очікує підйом. На жаль запланований проєкт "Велобескиди" виявився махінацією та, як повідомляють українські ЗМІ, з цього приводу відкрите кримінальне провадження. Хоча по дорозі ви побачите встановлені знаки веломаршруту.

Що відкривається на горі Цюхів

Цюхів Діл (або ж Цюхів Верх) висотою 931 метр, тож, коли ви подолали всі перепони та намилувалися краєвидами по дорозі, на вас очікуватиме вишенька на "святковому торті".

Оглядова вежа чудово сконструйована, захищена при підйомі сіткою та на її вершині майорить наш рідний прапор. Конструкція має декілька оглядових майданчиків на різних рівнях висоти. Та, якщо ви вже дійшли до цілі, піднятися на 15 метрів вгору буде тільки за радість. На останньому оглядовому майданчику на вас чекатиме очікуваний подарунок – огляд в 360 градусів на всю Львівську область, а з гарним зором іще далі. Хто матиме з собою бінокль, виграє суперприз.

Більше немає місць, щоб одночасно побачити Трускавець, Східницю, гору Параска та долину річки Стрий. Прогулянка не займе в вас цілий день, тож ви можете додати до неї ще прикрас, про які поговоримо нижче, або спуститися назад в іншу точку. Наприклад в село Орів (3 км). А любителям ходити довго підійде ідея пройтися аж до Трускавця (ще 12 км), тож розраховуйте свій час та сили. Ті, хто подорожують за кермом можуть обрати безкоштовну лісову дорогу до верхніх скель Тустані.

Поруч з Карпатським маяком зручно зроблена парковка для легкових авто.

Що можна додати до пригод на горі Цюхів

Львівська область, як і наша з вами локація Карпатського маяка багата на природні дива, які варто включати до своїх прогулянок та розваг.

Рафтинг

Сплави по річці Стрий відомі своєю мальовничістю, спокоєм та безпекою. Це одна з самих популярних локацій для рафтингу. Сплави доступні протягом року та мають цікаву програму зі смаженням сосисок і проходженням квестів.

Крафтова грибарня "Боровик"

Хто на машині зможе легко включити в свій маршрут цей печеричний "рай". Тут можна не лишень побачити, як мають виглядати справжні якісні печериці, але й смачно поїсти різноманітні страви з грибів, навіть чіпси. На виробництві проводяться цікаві екскурсії та продаються смачні сувеніри. Екоферма розташована в місті Борислав, всього за півтори години від Львова.

Дерев’яна дзвіниця в 43 метри

Між іншим – це найвища дерев’яна вежа в Європі. На вершині під стріхою знаходиться дзвін пам’яті в який і до сьогодні можна вдарити. Вежа має оглядовий майданчик та металеві сходи, що додає впевненості в безпеці й допомагає зручно дістатися до піка.

Вежа встановлена на вершині гори Діл, неподалік Старого Самбора. Вежа з дзвоном має цікаву історію та відкриває мальовничі краєвиди з оглядового майданчика.

Радіостанція УПА "Афродіта"

Щоб відшукати цю унікальну та цікаву локацію доведеться дертися на скелі. Знайти селище Ямельниця можна по дорозі на Східницю, воно огорнуте в скелясті хвилі, неначе колись з небес замість дощу падали велетенські валуни.

Між валунами на пагорбах так само розкидані будинки без парканів. Щоб потрапити до радіостанції потрібно дістатися гори Ковбура. Легковою машиною під саму локацію не під’їдеш, тож останні 30 хв доведеться пішки, або на позашляховику.

Місто-фортеця Тустань

Усього в 8 км від Східниці в селищі Урич можна зазирнути в період історії Київської Русі. Зараз це досить популярна локація серед туристів, тому не дивуйтесь розробленій інфраструктурі з сувенірними лавками, кафе та магазинами.

Гора Цюхів подарує вам насправді активний та вражаючий відпочинок сповнений пригод, головне все продумати та не забувати про безпеку. Гарної подорожі.