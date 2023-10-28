7 способів зберегти молодість та здоров'я серця

Ми часто думаємо, що нашому серцю стільки ж років, скільки й нам, однак це не так, - стверджують вчені. Як правило, серце на 5-10 років старше за нас, і цьому є пояснення. Куріння, часте вживання алкоголю, високий артеріальний тиск та підвищений холестерин у крові призводять до втрати еластичності та потовщення кровоносних судин, що в свою чергу зношує серце. Незважаючи на важливість генетичного фактора, все більше дослідників вважають, що молодість та витривалість серця безпосередньо залежить від способу життя. Як зберегти молодість серця простими та здоровими звичками, щоб уникнути передчасного старіння "живого мотора"?

Як дізнатися про дійсний вік свого серця?

Наше серце старіє набагато швидше, ніж ми, – кажуть вчені. За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США CDC, 50% чоловіків та 20% жінок мають серце, яке на п'ять років старше їх хронологічного віку.

На думку кардіолога, доктора медичних наук Вікаса Сандера, серце, яке швидко старіє, з більшою ймовірністю матиме більш жорсткі, кальциновані артерії, потовщену м'язову тканину, аномалії у провідній системі та дисфункціональні клапани.

Американські експерти пропонують сучасний спосіб оцінки загального ризику серцево-судинних захворювань - використання калькулятора серцево-судинного ризику Американської кардіологічної асоціації та Американського коледжу кардіологів. Щоб визначити базовий ризик розвитку серцево-судинних захворювань протягом 10 років, онлайн-інструмент використовує основні показники здоров'я – артеріальний тиск, рівень холестерину в крові, шкідливі звички та схильність до діабету.

Що впливає на передчасне старіння серця?

Спосіб життя, історія хвороб та генетична схильність до серцево-судинних захворювань можуть допомогти лікарю визначити приблизний вік вашого серця. Хоча деякі з них не можна змінити, більшість із цих факторів можна змінити, вважають експерти.

До основних факторів ризику старіння серця експерти відносять:

Хронологічний вік: ризик серцево-судинних захворювань починає підвищуватись після 55 років, оскільки кровоносні судини втрачають свою еластичність та стають більш жорсткими, а накопичені за цей час бляшки в артеріях починають заважати потоку крові.

Стать: чоловіки хворіють на серцево-судинні захворювання приблизно на 10 років раніше за жінок. Лікарі пояснюють це активністю гормону естрогену у жінок у період дітородного віку. Після менопаузи ризик серцево-судинних захворювань у них також зростає.

чоловіки хворіють на серцево-судинні захворювання приблизно на 10 років раніше за жінок. Лікарі пояснюють це активністю гормону естрогену у жінок у період дітородного віку. Після менопаузи ризик серцево-судинних захворювань у них також зростає. Генетична схильність: якщо вашому батькові було діагностовано серцево-судинне захворювання до 55 років, а мамі – до 65 років, у вас підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Артеріальний тиск : кров’яний тиск вище 120/80 мм рт. ст. призводить до старіння серця.

: кров’яний тиск вище 120/80 мм рт. ст. призводить до старіння серця. Рівень холестерину в крові: чим він вищий, тим старше ваше серце.

чим він вищий, тим старше ваше серце. Куріння може призвести до серцевого нападу, навіть якщо це відбувається нечасто. Пасивне куріння також збільшує ризики ССЗ.

може призвести до серцевого нападу, навіть якщо це відбувається нечасто. Пасивне куріння також збільшує ризики ССЗ. Маса тіла: надмірна вага чи ожиріння втомлюють ваше серце.

надмірна вага чи ожиріння втомлюють ваше серце. Діабет або переддіабет наражає вас на більший ризик виникнення проблем із серцем.

"Ми знаємо, що головний спосіб запобігти серцево-судинним захворюванням, таким як атеросклероз, серцева недостатність та фібриляція передсердь, - це дотримуватися здорового способу життя протягом усього життя!", - ділиться доктор Сандер.

Топ-здорових звичок від кардіологів для молодості серця

Перше, що слід усвідомити, - ніколи не пізно починати займатися здоров'ям свого серця, - вважають експерти. Навіть якщо ви вже у поважному віці, завжди можна зменшити фактори ризику. Для підтримки молодості серця, подбайте про такі здорові звички:

Уважно ставтеся до хронічних захворювань чи станів

Підтримка артеріального тиску у межах норми може мінімізувати ризик. Це ж стосується діабету та високого рівня холестерину. Захворювання щитовидної залози, а також тривалий прийом деяких ліків, можуть послабити ваше серце.

Шукайте рух, будьте завжди активні

Для здорового функціонування серцю потрібні фізичні навантаження, які називають кардіо. Вправи збільшують насосну потужність серця та сприяють збагаченню крові киснем. Регулярні фізичні вправи також допомагають контролювати вагу, кров'яний тиск та знижують стрес. Якщо ваш стан здоров'я не дозволяє займатися надто активними видами спорту, подбайте про помірні фізичні навантаження: це може бути ходьба чи спеціальна гімнастика.

"Ми рекомендуємо приділяти щонайменше 150 хвилин фізичній активності помірної інтенсивності, наприклад, парному тенісу або швидкій ходьбі", - говорить доктор Сандер.

Дотримуйтесь здорового та збалансованого харчування

Ще один спосіб щодня дбати про своє серце – харчуватися смачною та корисною їжею. Адже є чимало корисних для серцево-судинної системи продуктів, які можуть підтримувати баланс рівня холестерину та артеріального тиску. Свіжі овочі, фрукти, сухофрукти, нежирний білок та корисні жири (горіхи, рослинні жири, риба), цільнозернові принесуть лише користь вашому організму.

Доктор Сандер також рекомендує уникати трансжирів та помірно вживати насичені жири, сіль та цукор.

Відмовтеся від куріння

Щоб захистити своє серце від передчасного старіння, відмова від куріння - це необхідність, – впевнені експерти. Тютюн викликає сильну залежність, і кинути курити вкрай складно. Одне із найпоширеніших ускладнень тривалого куріння – спазм судин серця, результатом чого може стати інфаркт міокарда, – кажуть дослідники.

Хімічні речовини, які містяться в сигаретному димі, пошкоджують серце та кровоносні судини, що підвищує ймовірність розвитку атеросклерозу або утворення бляшок в артеріях.

Вживайте якомога менше алкоголю

Скорочення споживання алкоголю також дозволить зберегти здорове функціонування серця. Високий кров'яний тиск, кардіоміопатія та підвищений ризик інсульту вчені пов'язують із надмірним вживанням алкоголю. Якщо все ж таки вам складно відмовитися від улюблених напоїв, лікарі рекомендують наступні, більш безпечні дози:

для чоловіків 2 порції алкоголю на день: це приблизно 2 келихи вина (500-600 мл), або одна банка пива, або 60-80 мл коньяку, рому, віскі.

2 порції алкоголю на день: це приблизно 2 келихи вина (500-600 мл), або одна банка пива, або 60-80 мл коньяку, рому, віскі. для жінок - 1 порція напою: келих вина (300-400 мл) або 50 мл коньяку, текіли, джину або півбанки пива.

Проходьте регулярні огляди

Експерти рекомендують хоча б 1 раз на рік проходити огляд у кардіолога, перевіряти кров'яний тиск, рівень тригліцеридів, глюкози та холестерину натще. Таким чином, лікар може виявити проблеми із серцем до виникнення серйозних патологій.

Не ігноруйте незвичайні симптоми

Регулярні огляди необхідні, однак важливо прислухатися до свого організму, коли він сповіщає, що щось не так. Ці симптоми можуть сигналізувати про виникнення захворювань серцево-судинної системи:

задишка;

набряклість ніг;

біль у грудях;

занепад сил, незрозуміла втома;

несподівана зміна толерантності до звичного фізичного навантаження;

часте серцебиття;

запаморочення.

Із кожним роком нашому серцю потрібна додаткова турбота та увага. Щоб зберегти його молодим та здоровим, важливо усвідомлено розвивати здорові звички, прислухатися до свого тіла, бути активним та життєрадісним. Зменшуючи рівень стресу, відмовляючись від шкідливих звичок та алкоголю, а також від жирних, нездорових продуктів, ви ще більше підтримуєте здоров'я та витривалість свого серця.