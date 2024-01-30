Відомий препарат для астматиків прибирають із аптек

Відомий препарат для астматиків Flovent , який допомагає тисячам пацієнтів дихати, зник із полиць аптек з початку січня. Британська фармацевтична компанія GSK припиняє випуск фірмового інгалятора, пропонуючи замість нього ідентичну непатентовану версію. У країнах, де медичне страхування повністю або частково покривало лікарський засіб, лікарі стурбовані подальшим станом своїх пацієнтів.

У багатьох вже виникли перешкоди зі страховкою під час переходу на альтернативний препарат. Для отримання доступу до нового інгалятора потрібен новий рецепт та вердикт від страховиків, що потребує чимало часу. Ситуацію також посилює сезон ГРВІ – пацієнти можуть не встигнути вчасно перейти на дженерик.

Проблеми зі страховкою: новий дженерик може вдарити по кишені

Лікарі, які лікують пацієнтів із астмою, стверджують, що дозволений дженерик має таку ж ефективність, як і фірмовий препарат. Однак страховики не поспішають покривати його. Пацієнтам доведеться отримувати нові рецепти та вирішувати проблеми, пов'язані зі страховим покриттям у розпал сезону респіраторних вірусів.

"Цей препарат був найпопулярнішим інгаляційним препаратом протягом останніх 25 чи 30 років. До нього найчастіше зверталися педіатри для пацієнтів, яким потрібен щоденний профілактичний препарат", - говорить дитячий пульмонолог із Бостонського медичного центру Робін Коен.

Лікарі закликали пацієнтів вжити заходів ще у грудні 2023 року, щоб вони могли отримати ліки до Нового року. Однак зникнення Flovent та відсутність страхового покриття для його нібито ідентичної заміни, торкнулися складних аспектів американської охорони здоров'я й цін на ліки.

Переворот у програмі Medicaid

Аргументуючи своє рішення щодо інгалятора Flovent, виробник GSK заявив, що прагне бути амбітним щодо пацієнтів, створюючи нові рішення. У компанії також зазначили, що авторизовані дженерики аерозоль для інгаляцій Flovent HFA та порошок для інгаляцій Flovent Diskus вийшли на ринок у травні 2022 року та жовтні 2023 року. При цьому виробник попередив, що припинить виробництво фірмових версій з 1 січня 2024 року.

Дозволені дженерики, на думку представників GSK, "нададуть пацієнтам у США потенційно дешевші альтернативи цим важливим з медичного погляду продуктам".

Однак експерти, які стежать за галуззю як на фондовому ринку на Уолл-стріт, так і в наукових колах, зазначають, що GSK здійснює перехід саме тоді, коли вийшов новий закон, який регулює знижки в системі Medicaid. Згідно з новими законодавчими нормами, компанії доведеться платити великі штрафи через підвищення цін на Flovent протягом кількох років.

Правові зміни, які набули чинності з 1 січня 2024 року в системі охорони здоров'я США, знімають обмеження на знижки Medicaid, які компанії мають відшкодовувати у разі підвищення цін на ліки.

"Flovent Diskus є на ринку з 2000 року, а Flovent HFA - з 2004 року, і GSK неодноразово підвищувала ціни на обидва продукти з моменту їх запуску. Це саме ті ліки, на які вплине нова політика, яка скасовує обмеження на знижки Medicaid", - зазначає молодший лікар відділення легеневої медицини доктор Вільям Фельдман.

Фармацевтичні компанії не хочуть продавати зі збитками

До кінця 2023 року знижки на препарат обмежувалися загальною ціною ліків, тому виробники ніколи не платили Medicaid більше вартості препарату. Проте відповідно до нового положення Закону про план порятунку Америки 2021 року, це обмеження було знято.

Починаючи з 1 січня 2024 року ліки, ціни на які значно зросли, можуть призвести до знижок в системі Medicaid, які перевищують їх вартість. Це означає, що фармацевтичні компанії будуть продавати ці препарати Medicaid зі збитками.

"Очевидно, що фармацевтична компанія не хоче продавати зі збитками будь-що зі свого портфеля. Таким чином вона намагається уникнути це двома способами: зняттям препарату з ринку або авторизацією дженерика", - підсумовує аналітик Ендрю Баум.

Баум також зазначає: дозволений дженерик розглядається як окремий продукт, однак все ж таки дозволяє фармацевтичній компанії отримати частину економічної вигоди. Іншими словами, це той самий продукт без торгової марки та історії підвищення цін. За даними GoodRx, ціна на фірмовий Flovent із 2014 року зросла приблизно на 47%.

Новий закон сколихнув фармринок США

Напередодні скасування обмеження знижок у системі Medicaidз 1 січня 2024 р.чимало інших виробників ліків також внесли свої зміни. Виробники інсуліну цього року оголосили про значне зниження цін на свою продукцію - більш ніж на 70%. За оцінками аналітиків, цей крок дозволить компаніям заощадити сотні мільйонів доларів на рік.

"Авторизована генерична стратегія, яку використовує GSK, у широкому сенсі - спосіб максимізувати прибутковість цього продукту", - вважає фінансовий аналітик Девід Амселлем.

Компанія GSK дійсно встановила ціну на дозволений дженерик нижчу, ніж фірмовий Flovent. Наприклад, одна упаковка Flovent HFA у дозі 110 мг коштує 274 долари, що приблизно на 50% перевищує вартість непатентованого аналога, ціна якого становить 178 доларів.

На думку експертів, якщо страхові плани не покриють дженерик Flovent, пацієнтам доведеться отримувати новий рецепт на зовсім інший препарат у зимовий сезон ГРВІ.

Інгалятор Flovent - найпоширеніший профілактичний засіб серед пацієнтів із персистуючою астмою. Він зменшує набряк дихальних шляхів та знижує надмірну реакцію організму на тригери, які перешкоджають диханню. За словами пульмонолога Робіна Коена, у сезон застуди та грипу щоденний прийом подібних ліків стає ще важливішим.

"Грип, Covid, RSV - всі ці циркулюючі віруси є одними із найбільш серйозних факторів, які провокують напади астми у дітей", - зазначає Коєн. "Це призводить до того, що діти потрапляють у відділення невідкладної допомоги", - додає лікар.

Експерти також стурбовані тим, що як пацієнти, так і лікарі й фармацевти не знають достовірно про майбутні зміни стосовно Flovent. Щоб знайти відповідну альтернативу та вирішити питання з рецептом і страховим покриттям, потрібен час. Враховуючи те, що це щоденний життєво важливий препарат для астматиків, зволікання з часом може призвести до найнесподіваніших наслідків.