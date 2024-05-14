Нові мРНК-вакцини будуть застосовуватися для лікування раку та ВІЛ

Донедавна більшість людей навіть не чули про технологію мРНК-вакцин, яка лягла в основу вакцин проти COVID-19. Тепер дослідники вважають, що вони можуть допомогти у лікуванні раку, ВІЛ та інших важких інфекційних захворювань. Нині ведуться інтенсивні дослідження інших застосувань цієї технології.

мРНК-вакцина вводиться в клітини людини, які виробляють копії спайк-білка вірусу, викликаючи імунну відповідь організму. Хоч сама технологія була відома ще в 1990-х роках, але вдосконалити її вдалося набагато пізніше. Докторка медичних наук, імунологиня Університетської лікарні Вюрцбурга у Німеччині Мартіна Прелог розповіла про перспективи розвитку мРНК-вакцин для профілактики та лікування раку й інфекційних захворювань.

мРНК-вакцина як виклик

Оскільки наша імунна система розпізнає чужорідну мРНК як загрозу та починає знищувати її фрагменти, мРНК вакцини мали серйозні перешкоди при вакцинації. Проте вченим вдалося модифікувати мРНК так, щоб знизити імуногенність.

"Прорив у вакцинації стався завдяки лікарю Каталін Каріко, яка разом із дослідницею Дрю Вайсманом з Медичної школи Університету Пенсільванії виявили у 2005 році, що модифікації мРНК забезпечують кращу стабільність мРНК, знижуючи імуногенність", - зазначає лікар Прелог.

Це відкриття проклало шлях розробки мРНК-вакцин проти COVID-19 та інших захворювань. За своє відкриття минулого року дослідникам було удостоєно Нобелівської премії з медицини.

Імунотерапія раку: персоналізовані мРНК-вакцини

З 2009 року дослідники почали вивчати мРНК-вакцини як ще один спосіб лікування раку. З 2012 року їх вивчають для лікування грипу та респіраторно-синцитіального вірусу. Отже, кілька мРНК-вакцин нині перебувають у стадії розробки чи схвалення.

"Головні переваги технології мРНК - це швидке та гнучке реагування на нові патогени, а також можливість масштабувати виробництво, коли зростає попит на конкретну вакцину", - стверджує Прелог.

Для імунотерапії раку розробляються персоналізовані мРНК-вакцини з урахуванням генетичних характеристик та антигенів пацієнта. Їх можна застосовувати в імунотерапії раку для вибіркової активації імунної системи проти пухлинних клітин.

мРНК-вакцина може стати універсальною проти грипу

Дослідження в галузі інфекційних захворювань та онкології є найбільш передовими: мРНК-вакцини проти грипу та РСВ вже проходять розширені клінічні випробування. Деякі тестовані мРНК-вакцини містять не тільки послідовності, які кодують гемаглютинін та нейрамінідазу, але й структурні білки вірусів грипу:

"Вони більш консервативні й не так швидко мутують, а це означає, що можуть бути основою для універсальних вакцин проти пандемічного грипу", - зазначає Прелог.

За її словами, перевагою мРНК-вакцин є сильна клітинна імунна відповідь, яку вони викликають. Це може забезпечити додатковий захист поряд із специфічними антитілами. Вакцина мРНК проти грипу знаходиться на 3 стадії випробувань для схвалення вакцинації пацієнтів віком 60 років і старше. Випробування показали високу ефективність навіть у пацієнтів похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями.

Чи варто остерігатися мРНК-вакцин?

Оскільки для виробництва мРНК-вакцин використовуються молекули ДНК бактеріального походження, вакцини від COVID-19 свого часу викликали побоювання, що можуть стати причиною аутоімунних захворювань. Однак, як стверджують експерти, ці вакцини зазвичай проходять складний процес очищення, який усуває фрагменти ДНК, які є небезпечними для здоров'я.

Дослідники Інституту Пауля-Ерліха зазначають, що невеликі фрагменти молекул ДНК бактеріального походження в мРНК вакцинах проти COVID-19 цілком безпечні для організму людини, на відміну від залишкової ДНК із культури клітин тварин, які можуть бути в інших вакцинах.

мРНК-вакцини мають ряд переваг - швидко адаптуються до нових чи видозмінених після мутацій патогенів, забезпечують стійкість антитіл і клітинних реакцій, швидко виробляються і добре зберігаються. Нові розробки вакцин на основі технології мРНК вселяють надію на ефективне та безпечне профілактичне й терапевтичне застосування, особливо в галузі інфекційних захворювань та онкології, - зазначають експерти.