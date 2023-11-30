ПТСР та рак: як жити далі?

Переживання війни, сексуального та фізичного насильства, жорстокого поводження чи серйозного нещасного випадку викликають потужний стрес, який у деяких людей може викликати посттравматичний стресовий розлад. ПТСР - один із найбільш непередбачуваних та небезпечних типів тривожного розладу, який потребує комплексної терапії. Розлад часто виникає у людей із діагнозом раку в період та після лікування онко. ПТСР також не шкодує тих, хто тривалий час доглядає за онкохворими пацієнтами.

Як пережити ПТСР хворим із онко?

Що потрібно знати про методи лікування посттравматичного стресового розладу?

Як розпізнати ПТСР? Ознаки та симптоми

Безпричинне почуття тривоги, яке з кожним днем ​​посилюється, впливаючи на соціальну активність та спілкування, – це основна ознака посттравматичного стресового розладу. Перше, що мають усвідомити пацієнти із ПТСР та їх оточення: посттравматичний стресовий розлад – це захворювання, яке потрібно лікувати. Основні ознаки ПТСР включають:

жахи та спогади;

уникнення місць, подій, людей чи речей, які викликають погані спогади;

надмірне почуття провини, сорому чи безнадійності;

проблеми зі сном чи концентрацією уваги;

постійне почуття страху чи гніву;

втрата інтересу до своєї діяльності, хобі та відносин, які раніше приносили задоволення;

поведінка саморуйнування, свідоме уникнення реальності за допомогою алкоголю, наркотиків та інших психотропних речовин.

У людини можуть виникнути страшні думки, які ще більше посилюють тривожність. У пацієнтів із ПТСР також спостерігаються проблеми з емпатією, розумінням оточуючих та себе, труднощі у переживанні будь-яких емоцій.

Як рак може спричинити ПТСР?

ПТСР може виникнути у деяких людей після переживання травмуючої події. Часто це небезпечний для життя випадок, однак не завжди. На думку дослідників, посттравматичний стресовий розлад, викликаний раком, може розвинутися з кількох причин:

неможливість психологічно змиритися із діагнозом раку;

фізичний біль, спричинений захворюванням;

отримання несприятливих аналізів та лікування;

незадовільні результати терапії;

тривале перебування у лікарні;

повернення раку чи страх, що він може знову виникнути.

Хто найбільше схильний до ПТСР?

Відомо, що не у всіх людей за тих же обставин може виникнути посттравматичний стресовий розлад. Однак є дослідження, які стверджують, що жінки утричі частіше страждають від ПТСР, ніж чоловіки. За оцінкою Національного дослідження коморбідності в США, поширеність посттравматичного стресового розладу протягом життя становить 9,7% для жінок і 3,6% для чоловіків.

На думку експертів, є також низка факторів, які можуть підвищити ймовірність появи ПТСР. Одним із них вважається отримання інформації про наявність онко в юному віці. Є дослідження, яке показало: люди, які пережили дитячий рак, наражаються на більший ризик розвитку ПТСР. Майже кожна п'ята дитина дошкільного віку, хвора на рак, страждає ПТСР, - показують дослідження. Особливого ризику зазнавали також ті пацієнти, які пройшли тривале та інтенсивне лікування.

ПТСР, спричинене раком, найчастіше зустрічається:

у людей, які вже мали ПТСР чи інші психічні розлади до того, як вони дізналися про свій діагноз раку;

у жінок із груп меншин, пригнічених у соціальному статусі;

у людей із високим рівнем стресу;

у людей, які споживають наркотики чи алкоголь для уникнення стресу;

у людей із неформальною освітою;

у людей із низьким доходом, у безробітних;

у самотніх людей, які не мають психологічної та матеріальної підтримки.

ПТСР менш ймовірний, якщо ви:

отримуєте сильну підтримку від своїх рідних та близьких;

достатньо поінформовані про стадію раку;

у вас гарні й довірчі відносини з вашим лікарем та всією медичною командою.

Чи можуть захворіти на ПТСР ті, хто доглядають за хворими?

Експерти стверджують: люди, які тривалий час доглядають за пацієнтами з онко, також можуть захворіти на ПТСР. Дізнавшись, що у близької людини рак та спостерігаючи, як він страждає, ви можете отримати травму. Дослідники зазначають, що ПТСР може розвинутися як одразу, так і через роки. Одне дослідження показало: майже в кожній п'ятій родині, де підлітки пережили рак, один з батьків страждав на посттравматичний стресовий розлад. Дослідження також свідчать: у дітей, які отримують лікування від раку, часто розвиваються симптоми, пов'язані зі стресом.

Що потрібно зробити, якщо ви помітили у себе симптоми ПТСР?

Якщо ви помітили у себе симптоми ПТСР або ви пережили онко, експерти радять обов'язково звернутися до психотерапевта чи до спеціальних соціальних служб підтримки, які надають допомогу пацієнтам із ПТСР. Терапія є обов'язковою та вимагає комплексний підхід у лікуванні, оскільки самостійно людина не може впоратися, - впевнені експерти.

Більше того, при запущеному ПТСР можуть розвинутися інші, не менш небезпечні психічні розлади, такі як депресія, тривожний розлад, а також алкоголізм, наркоманія, розлади харчової поведінки

Як лікують ПТСР?

Лікування ПТСР залежить від конкретних симптомів та ситуації. Загальні методи включають психотерапію, медикаментозне лікування із застосуванням антидепресантів та заспокійливих препаратів, а також групи підтримки. Експерти рекомендують звертатися до фахівців (психотерапевтів, психіатрів та психологів), які спеціалізуються на допомозі людям з ПТСР, хворим на рак чи тим, хто подолав рак.

Групи підтримки можуть допомогти впоратися з емоційним стресом, спричиненим раком. У групах також можна обмінюватися досвідом та заручитись підтримкою людей з таким же діагнозом, не боячись засудження.

Дослідження показують, що групи підтримки можуть допомогти людям із ПТСР та раком відчувати себе менш пригніченими і тривожними.

Звістка про наявність раку стає справжнім випробуванням для людини. Незважаючи на те, що пацієнти по-різному ставляться до діагнозу, больового синдрому й терапії, більшість із них переживають потужний стрес, який згодом може перерости в ПТСР.

Апатія, нестерпна тривожність, гнів, проблеми з концентрацією, відсутність радості - все це перетворює життя людини на муку. Своєчасне звернення до фахівців, психотерапія та підтримка близьких людей можуть допомогти перемогти ПТСР та набути гармонії в житті.