Армія рф атакувала Кривий Ріг: є пошкодження інфраструктури, понад 45 тисяч абонентів лишились без світла

Російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по інфраструктурних об’єктах Кривого Рогу. Унаслідок удару без електропостачання залишилися понад 45 тисяч споживачів.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своїх соцмережах. За його словами, ворог знову завдав масованого удару безпілотниками типу Shahed по одному з ключових об’єктів інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Після перших вибухів, близько опівночі 14 січня, Вілкул звернувся до мешканців міста із закликом за можливості зробити запаси води та зарядити мобільні пристрої.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Згодом він уточнив, що через атаку сталося аварійне знеструмлення більш ніж 45 тисяч абонентів. Крім того, від теплопостачання були відключені понад 700 будинків, які отримували тепло від кількох котелень. Невеликі котельні перейшли на роботу від генераторів, однак великі котельні напругою 6 кіловольт забезпечити резервним живленням неможливо.

Також очільник Ради оборони зазначив, що насосні станції міського водоканалу працюють на генераторах. Водопостачання збережене, але з пониженим тиском. Через наслідки обстрілу вранці тимчасово не курсуватиме швидкісний трамвай.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!