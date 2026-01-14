Армия РФ атаковала Кривой Рог: есть повреждения инфраструктуры, более 45 тысяч абонентов остались без света

Российские войска совершили атаку дронами-камикадзе по инфраструктурным объектам Кривого Рога. В результате удара без электроснабжения остались более 45 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в своих соцсетях. По его словам, враг снова нанес массированный удар беспилотникам типа Shahed по одному из ключевых объектов инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших.

После первых взрывов около полуночи 14 января Вилкул обратился к жителям города с призывом по возможности сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства.

Впоследствии он уточнил, что из-за атаки произошло аварийное обесточивание более 45 тысяч абонентов. Кроме того, от теплоснабжения было отключено более 700 домов, получавших тепло от нескольких котельных. Небольшие котельные перешли на работу от генераторов, однако большие котельные напряжением в 6 киловольт обеспечить резервным питанием невозможно.

Также глава Совета обороны отметил, что насосные станции городского водоканала работают на генераторах. Водоснабжение сохранено, но с пониженным давлением. Из-за последствий обстрела утром временно не будет курсировать скоростной трамвай.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

