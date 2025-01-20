Bitcoin у державних резервах: США готуються до криптовалютної революції

Інтерес до інтеграції Bitcoin у державні фінансові системи продовжує стрімко зростати у США. Штати, такі як Нью-Гемпшир, Північна Дакота та Огайо, активно досліджують можливості включення цифрових активів до своїх резервів. Одночасно на федеральному рівні сенаторка від Вайомінгу Синтія Ламміс запропонувала масштабний "BITCOIN Act of 2024", що передбачає закупівлю до мільйона BTC протягом п'яти років. Якщо цей амбітний законопроєкт отримає підтримку, США стануть першою країною, яка офіційно включить Bitcoin до своєї економічної стратегії на державному рівні.

Ця ініціатива гармонійно вписується у глобальні тенденції, де цифрові валюти дедалі частіше переходять із сектора приватних інвестицій у сферу публічного фінансування. Водночас Дональд Трамп, який раніше відзначався скептичним ставленням до Bitcoin, несподівано змінив свою позицію під час передвиборчої кампанії, заявивши про важливість створення національного крипторезерву. На його думку, це може значно посилити економічну стабільність США та забезпечити конкурентоспроможність країни у майбутньому. Такі заяви викликали активні дискусії серед аналітиків і спільноти, адже це може стати проривом у сфері криптовалютного регулювання.

Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг виступив із підтримкою ідеї національного резерву Bitcoin, наголосивши, що цей цифровий актив може стати настільки ж важливим для глобальної економіки, як золото у минулому. На його думку, країни, які першими інтегрують криптовалюту у свої фінансові стратегії, отримають суттєву перевагу в новій цифровій економіці. Більше того, все більше країн визнають, що накопичення значних обсягів Bitcoin може змінити баланс глобальних сил, створюючи нові можливості для економічного домінування.

Водночас такі ініціативи мають своїх критиків. Скептики наголошують на високій волатильності Bitcoin, яка може створити ризики для державних фінансів, якщо актив втратить свою вартість у короткостроковій перспективі. Проте прихильники ініціативи вважають, що це питання часу, адже визнання криптовалют з боку держав допоможе стабілізувати ринок. Інституційні інвестиції можуть також привабити великі фонди та підвищити загальну довіру до криптоекономіки, відкриваючи нові перспективи для її розвитку.

Інституційне впровадження Bitcoin здатне докорінно змінити підходи до криптовалют у всьому світі. Це відкриває нові горизонти не лише для інвесторів, а й для цілих фінансових систем, де цифрові активи стануть їхньою невіддільною частиною. Якщо ці ініціативи будуть успішно реалізовані, США можуть не лише закріпити за собою лідерство у криптоекономіці, але й започаткувати нову фінансову епоху, у якій Bitcoin стане основним елементом глобальної економічної системи.

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