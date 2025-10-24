Служитимуть роками: топ бізнес-седанів, які не розчарують

Автомобілі віком близько десяти років вважаються справжнім випробуванням на міцність. Пробіги у 150–200 тисяч кілометрів, зношені деталі, сліди корозії — усе це показує, наскільки якісна машина.

Однак серед численних моделей є ті, що з роками зберігають надійність: їхній кузов не іржавіє, двигун працює стабільно, а коробка передач витримує великі навантаження. Про це пише uamotors.

Mazda 6 (третє покоління) Mazda 6 поєднує емоційність дизайну та точність інженерії. Вона дарує справжнє задоволення від керування, має збалансовану динаміку й відмінну керованість. Її атмосферні двигуни об’ємом 2.0 та 2.5 літра з прямим упорскуванням можуть витримувати до 350 тисяч кілометрів пробігу за умови регулярного технічного обслуговування. Водночас алюмінієвий блок двигуна чутливий до перегрівів і несвоєчасної заміни оливи. Автоматична коробка передач FW6A-EL потребує ремонту лише після 200–220 тисяч кілометрів. Головна слабкість моделі — кузов: фарба на швах і арках починає втрачати вигляд уже через десять років, а лакофарбове покриття тонке. Попри це, доглянута Mazda 6 залишається авто, яке дарує справжню насолоду від їзди.

Kia Optima (четверте покоління) Цю модель часто називають "корейською відповіддю Toyota Camry". Вона вирізняється комфортом, просторим салоном, хорошою шумоізоляцією та класичною надійною автоматичною коробкою передач. Двигуни об’ємом 2.0 MPI і 2.4 GDI легко долають понад 350 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Проте кузов може піддаватися корозії, особливо на порогах і даху, а дрібна електроніка іноді дає збої. Незважаючи на ці нюанси, Optima залишається практичним вибором для тих, хто шукає надійний бізнес-седан без великих витрат на утримання.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Ford Mondeo (п’яте покоління) Mondeo п’ятого покоління став однією з найвдаліших моделей Ford перед відходом компанії з європейського ринку. Автомобіль має потужну конструкцію, міцну підвіску та довговічні агрегати. Найнадійнішим вважається атмосферний двигун 2.5 Duratec із ланцюговим приводом ГРМ, здатний проходити до 400 тисяч кілометрів. Коробка автомат 6F35 за своєчасної заміни оливи витримує близько 250 тисяч кілометрів. Кузов добре захищений від іржі, а єдині проблеми можуть виникати з електронікою, зокрема мультимедіа чи клімат-контролем. Mondeo — це вибір для тих, хто цінує класичну надійність і передбачуваність.

Toyota Camry (сьоме покоління) Toyota Camry залишається символом стабільності та довговічності. Моделі покоління XV50 і XV55 із двигунами 2.5 та 3.5 літра працюють без серйозних поломок навіть після 400–500 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач вважається однією з найнадійніших у класі, кузов — оцинкований, а салон і електроніка витримують роки експлуатації без значних втрат. Навіть після десятиліття використання Camry зберігає комфорт і міцність. Єдине, чого їй бракує — емоційності, зате це ідеальний варіант для тих, хто обирає спокій і впевненість.

Mercedes-Benz E-Class (W212) Цей седан вважається останнім прикладом "справжнього Мерседеса" — міцного, продуманого та надійного. Особливо добре себе зарекомендували дизельні версії з мотором OM651 і семиступеневим автоматом 7G-Tronic, здатні без ремонту долати до 600 тисяч кілометрів. Кузов повністю оцинкований, тож навіть через десятиліття не проявляє корозії. Підвіска витривала, а електроніка — стабільна. Інтер’єр, оздоблений якісними матеріалами, і сьогодні виглядає гідно. W212 — це приклад поєднання класичної німецької інженерії та довговічності, якій можуть позаздрити навіть нові моделі.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!