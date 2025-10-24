Будут служить годами: топ бизнес-седанов, которые не разочаруют

Автомобили в возрасте около десяти лет считаются настоящим испытанием на прочность. Пробеги в 150–200 тысяч километров, изношенные детали, следы коррозии — это показывает, насколько качественная машина.

Однако среди многочисленных моделей есть те, что с годами сохраняют надежность: их кузов не ржавеет, двигатель работает стабильно, а коробка передач выдерживает большие нагрузки. Об этом пишет uamotors.

Mazda 6 (третье поколение) Mazda 6 совмещает эмоциональность дизайна и точность инженерии. Она доставляет истинное удовольствие от управления, имеет сбалансированную динамику и отличную управляемость. Ее атмосферные двигатели объемом 2.0 и 2.5 литра с прямым впрыском могут выдерживать до 350 тысяч километров пробега при регулярном техническом обслуживании. В то же время алюминиевый блок двигателя чувствителен к перегревам и несвоевременной замене масла. Автоматическая коробка передач FW6A-EL требует ремонта только после 200–220 тысяч километров. Главная слабость модели – кузов: краска на швах и арках начинает терять вид уже через десять лет, а лакокрасочное покрытие тонкое. Несмотря на это, ухоженная Mazda 6 остается авто, которое дарит настоящее удовольствие от езды.

Kia Optima (четвертое поколение) Эту модель часто называют "корейским ответом Toyota Camry". Она отличается комфортом, просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и классической надежной автоматической коробкой передач. Двигатели объемом 2.0 MPI и 2.4 GDI легко преодолевают более 350 тысяч километров без капитального ремонта. Однако кузов может подвергаться коррозии, особенно на порогах и крыше, а мелкая электроника иногда дает сбои. Несмотря на эти нюансы, Optima остается практичным выбором для тех, кто ищет надежный бизнес-седан без больших затрат на содержание.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Ford Mondeo (пятое поколение) Mondeo пятого поколения стал одной из самых удачных моделей Ford перед уходом компании из европейского рынка. Автомобиль имеет мощную конструкцию, крепкую подвеску и долговечные агрегаты. Самым надежным считается атмосферный двигатель 2.5 Duratec с цепным приводом ГРМ, способный проходить до 400 тысяч километров. Коробка автомат 6F35 при своевременной замене масла выдерживает около 250 тысяч километров. Кузов хорошо защищен от ржавчины, а единственные проблемы могут возникать с электроникой, в частности, мультимедиа или климат-контролем. Mondeo – это выбор для тех, кто ценит классическую надежность и предсказуемость.

Toyota Camry (седьмое поколение) Toyota Camry остается символом устойчивости и долговечности. Модели поколения XV50 и XV55 с двигателями 2,5 и 3,5 литра работают без серьезных поломок даже после 400-500 тысяч километров пробега. Автоматическая коробка считается одной из самых надежных в классе, кузов — оцинкованный, а салон и электроника выдерживают годы эксплуатации без значительных потерь. Даже после десятилетия использование Camry сохраняет комфорт и прочность. Единственное, чего ей не хватает — эмоциональности, зато это идеальный вариант для избирающих спокойствие и уверенность.

Mercedes-Benz E-Class (W212) Этот седан считается последним примером "настоящего Мерседеса" – крепкого, продуманного и надежного. Особенно хорошо себя зарекомендовали дизельные версии с мотором OM651 и семиступенчатым автоматом 7G-Tronic, способные без ремонта преодолевать до 600 тысяч километров. Кузов полностью оцинкован, поэтому даже спустя десятилетия не проявляет коррозии. Подвеска вынослива, а электроника – стабильная. Интерьер, украшенный качественными материалами, и сегодня выглядит достойно. W212 – это пример сочетания классической немецкой инженерии и долговечности, которой могут позавидовать даже новые модели.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !