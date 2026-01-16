Що робити, якщо бракує одного року стажу до пенсії

Українці, яким для призначення пенсії за віком не вистачає лише одного року страхового стажу, можуть самостійно компенсувати цей дефіцит, сплачуючи добровільні внески. Про таку можливість нагадали у Пенсійному фонді України.

У ПФУ зазначають, що доволі поширеною є ситуація, коли у 64 роки людина має, наприклад, 14 років страхового стажу замість мінімально необхідних 15. Водночас це не є безвихідною ситуацією, адже добрати стаж можна без офіційного працевлаштування.

Щоб зарахувати відсутній рік, необхідно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Така опція доступна громадянам, яким виповнилося 16 років, які не отримують пенсію та зареєстровані в Реєстрі застрахованих осіб.

Після укладення договору добровільні внески потрібно фактично перераховувати на рахунок Пенсійного фонду. Страховий стаж зараховується за той місяць, у якому здійснено платіж. Сплачувати внески можна протягом усього періоду, якого бракує, але виключно до моменту офіційного призначення пенсії.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що страховий стаж обчислюється по місяць, який передує поданню заяви на призначення пенсії. Тому останній внесок слід зробити заздалегідь, аби на день досягнення 65 років у системі вже було зафіксовано повні 15 років стажу.

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума внеску має становити не менше 22% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році мінімальний щомісячний платіж дорівнює 1902,34 гривні. Відповідно, один рік страхового стажу, сплачений добровільно протягом року, обійдеться громадянину у 22 828,08 гривні.

