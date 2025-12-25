Дрони атакували Краснодарський край рф: є пошкодження у порту (фото)

У ніч на 25 грудня безпілотники завдали удару по порту в місті Темрюк Краснодарського краю РФ. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на об’єктах із нафтопродуктами — загорілися два резервуари, а вогонь поширився на площу близько 2 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю у своїх офіційних соцмережах. У заяві зазначається, що займання стало наслідком атаки дронів по портовій інфраструктурі.

Для ліквідації пожежі залучили значні сили: на місці працюють близько 70 осіб та 18 одиниць спеціальної техніки, зокрема підрозділи Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю. Роботи з гасіння тривають.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

