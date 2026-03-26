Дрони атакували Ленінградську область рф: палав НПЗ (фото, відео)

У ніч на 26 березня Ленінградська область РФ зазнала атаки безпілотників. У зоні удару опинився, зокрема, район, де розташований нафтопереробний завод "Киришинафтооргсінтез".

Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили понад два десятки дронів, а бойова робота тривала в районі міста Кириші. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження на території промислової зони, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Як пише Astra з посиланням на місцевих жителів, під удар міг потрапити один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — КІНЕФ. Це підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, гасу, мазуту та іншої нафтохімічної продукції.

У Міноборони РФ заявили, що загалом протягом ночі над різними регіонами країни нібито було збито 125 українських безпілотників.

