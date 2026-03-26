Дроны атаковали Ленинградскую область России: пылал НПЗ (фото, видео)

В ночь на 26 марта Ленинградская область РФ подверглась атаке беспилотников. В зоне удара оказался, в частности, район, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез".

Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили более двух десятков дронов, а боевая работа продолжалась в районе Кириша. В результате атаки зафиксированы повреждения на территории промышленной зоны, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как пишет Astra со ссылкой на местных жителей, под удар мог попасть один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – КИНЕФ. Это предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного горючего, керосина, мазута и другой нефтехимической продукции.

В Минобороны РФ заявили, что всего в течение ночи над разными регионами страны якобы были сбиты 125 украинских беспилотников.

