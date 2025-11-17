Зміни на ринку нерухомості: на яке житло впала ціна

Ринок нерухомості в Україні переживає період глибокої трансформації. Війна вплинула не лише на ціни та активність покупців, але й на загальне розуміння того, що таке комфортне й безпечне житло. Сегмент преміальної нерухомості, який ще донедавна мав стабільний попит, сьогодні стрімко слабшає.

За словами рієлторки Марини Куць, покупці стали значно обачнішими, а їхні потреби та інтереси змінилися кардинально. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Багато заможних українців тимчасово або постійно перебувають за кордоном і не мають наміру найближчим часом повертатися. Інші інвестують у будинки за містом, обираючи автономність і більшу безпеку.

Житло у висотках, яке колись приваблювало панорамними краєвидами, сьогодні втратило свій колишній статусний блиск. Через ризики, пов’язані з війною, його сприймають швидше як потенційно небезпечний варіант. Люди дедалі частіше замінюють престижні квадратні метри на житло, яке може забезпечити стабільність навіть у кризових умовах.

У центрі уваги покупців тепер — не бренд і не розташування у топовому комплексі, а практичність. Найчастіше радяться про наявність укриття, можливість підключити генератор, системи автономного опалення та різні варіанти енергонезалежності. Українці більше не сприймають житло як інвестиційний актив — пріоритетом стала безпека родини та щоденний комфорт.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Паралельно з падінням інтересу до елітних квартир продовжує розвиватися попит на житло за містом. Все більше людей обирають власну ділянку, меншу щільність забудови, тишу та контроль над особистим простором. Таунхауси, дуплекси та котеджі в передмістях великих міст — Києва, Львова, Вінниці, Івано-Франківська та Тернополя — демонструють стабільне зростання популярності.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!