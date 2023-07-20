Як позбутись конденсату на бачку унітаза: причини появи та методи усунення

Проблеми з конденсатом на бачку унітаза можуть виникнути в будь-який час, але є кілька чинників, які сприяють цьому явищу. Досвідчені сантехніки вказують на три основні причини, які призводять до утворення конденсату.

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Висока вологість в приміщенні. Так буває, якщо санвузол у квартирі суміщений, і ви часто користуєтеся душем або ванною. Це підвищує температуру повітря і рівень вологості, що спричиняє утворення пари, яка осідає на поверхнях, перетворюючись в конденсат. Те ж саме стосується ситуації, коли ви сушите мокру білизну у ванній зі слабкою або взагалі відсутньою вентиляцією; Несправний санвузол. Якщо унітаз постійно тече, навіть дрібною цівкою, це призведе до того, що він буде регулярно наповнюватися водою, не встигаючи прогрітися до потрібної температури. Це також може стимулювати утворення конденсату; Перепад температур. Це часто відбувається восени та взимку, коли включається опалення, а в унітазі знаходиться холодна вода. Різниця в температурах спричиняє утворення конденсату на бачку унітаза.

Щоб позбутися від конденсату на бачку унітаза, слід вжити наступних заходів:

Переконайтеся, що унітаз не має жодних пошкоджень, і не тече вода. Для цього натисніть кнопку зливу та спостерігайте, як довго стікає і набирається вода, а також чи не підтікає сантехніка; Почистіть вентиляцію від пилу і бруду та, якщо потрібно, встановіть вентилятор на двері; Залишайте двері у ванну кімнату відкритими, вимикайте сушку для рушників, та уникайте розвішування білизни у приміщенні, де приймаєте душ;

Також можна утеплити бачок унітаза від конденсату, що зменшить ризики його утворення. Для цього:

Злийте всю воду з унітаза та дістаньте запірний механізм; Почистіть бачок всередині від нальоту; Обклейте його зсередини спіненим поліетиленом, пінопластом або ізоляційним матеріалом.

Варто зазначити, що обклеювання зовні унітазу може бути оптимальним, якщо його конструкція прихована в шафці, щоб не порушувати загальний вигляд кімнати. У будь-якому випадку, це допоможе запобігти швидкому охолодженню бачка та зменшить ризики виникнення конденсату.

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