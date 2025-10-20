Як розраховується сума зимової субсидії у 2025 році

Житлова субсидія — це форма державної підтримки, призначена для громадян і родин із невисокими доходами, які не можуть повністю оплачувати житлово-комунальні послуги. Чим менший дохід сім’ї, тим більшу частину витрат бере на себе держава.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, як саме розраховується субсидія на опалювальний сезон 2025–2026 років і які фактори впливають на її розмір.

Як визначають суму субсидії

Допомога нараховується з урахуванням опалювального періоду — з 16 жовтня до 15 квітня — і в межах соціальних нормативів, затверджених урядом. Розмір субсидії залежить від площі житла, яка підлягає компенсації:

13,65 кв. м на кожного члена сім’ї;

на кожного члена сім’ї; 35,22 кв. м — на домогосподарство загалом.

Таким чином, для однієї людини держава компенсує до 48,87 кв. м, для двох — 62,52 кв. м, для трьох — 76,17 кв. м. Для одиноких пенсіонерів передбачено збільшення площі, на яку надається субсидія, на 30% (але не більше за фактичну). У такому випадку вона може становити до 63,53 кв. м для однієї особи, 81,27 кв. м — для двох і 99 кв. м — для трьох мешканців.

На які послуги нараховують субсидію

Держава компенсує витрати в межах соціальних нормативів споживання:

Водопостачання: якщо в оселі є гаряча вода — 2 куб. м холодної води на особу щомісяця; якщо немає — 3,6 куб. м . Для водовідведення норма — 3,6 куб. м .

якщо в оселі є гаряча вода — на особу щомісяця; якщо немає — . Для водовідведення норма — . Опалення: при газовому опаленні — 4 куб. м газу на 1 кв. м житла, при електроопаленні — 30 кВт·год на 1 кв. м .

при газовому опаленні — житла, при електроопаленні — . Газ: якщо в оселі є плита й гаряча вода — 3,3 куб. м на особу , без гарячої — 5,4 куб. м , а за наявності і плити, і газового водонагрівача — 10,5 куб. м .

якщо в оселі є плита й гаряча вода — , без гарячої — , а за наявності і плити, і газового водонагрівача — . Електроенергія: для домогосподарства з однією людиною — 70 кВт·год на місяць, за кожного наступного члена додається по 30 кВт·год, але не більше 190 кВт·год.

Якщо в квартирі є електроплита та централізоване гаряче водопостачання, норма становить 110 кВт·год на одну особу, плюс 30 кВт·год на кожного наступного мешканця (максимум — 230 кВт·год). У разі відсутності гарячої води ліміт підвищується до 130 кВт·год, але не більше 250 кВт·год. Якщо ж у квартирі немає електроплити, але є лише холодна вода, норма — 100 кВт·год на одного мешканця плюс 30 кВт·год на кожного наступного, максимум — 220 кВт·год.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

