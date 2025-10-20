Как рассчитывается сумма зимней субсидии в 2025 году
Жилищная субсидия — форма государственной поддержки, предназначенная для граждан и семей с невысокими доходами, которые не могут полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Чем меньше доход семьи, тем большую часть расходов берет на себя государство.
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как именно рассчитывается субсидия на отопительный сезон 2025-2026 годов и какие факторы влияют на ее размер.
Как определяют сумму субсидии
Помощь начисляется с учетом отопительного периода - с 16 октября по 15 апреля - и в рамках социальных нормативов, утвержденных правительством. Размер субсидии зависит от площади жилья, подлежащей компенсации:
- 13,65 кв. м на каждого члена семьи;
- 35,22 кв. м – на домохозяйство в целом.
Таким образом, для одного человека государство компенсирует до 48,87 кв. м, для двоих – 62,52 кв. м, для трех – 76,17 кв. м. Для одиноких пенсионеров предусмотрено увеличение площади, на которую предоставляется субсидия, на 30% (но не больше фактической). В таком случае она может составить до 63,53 кв. м для одного человека, 81,27 кв. м – для двух и 99 кв. м – для трех жителей.
Читайте также: Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий
На какие услуги начисляется субсидия
Государство компенсирует расходы в пределах социальных нормативов потребления:
- Водоснабжение: если в доме есть горячая вода - 2 куб. м холодной воды на лицо ежемесячно; если нет – 3,6 куб. м. Для водоотведения норма – 3,6 куб. м.
- Отопление: при газовом отоплении – 4 куб. м газа на 1 кв. м жилья, при электроотоплении - 30 кВт·ч на 1 кв. м.
- Газ: если в доме есть плита и горячая вода – 3,3 куб. м на человека, без горячей - 5,4 куб. м, а при наличии и плиты, и газового водонагревателя – 10,5 куб. м.
- Электроэнергия: для домохозяйства с одним человеком — 70 кВтч в месяц, за каждого следующего члена прибавляется по 30 кВтч, но не более 190 кВтч.
Если в квартире есть электроплита и централизованное горячее водоснабжение, норма составляет 110 кВтч на одного человека, плюс 30 кВтч на каждого следующего жителя (максимум — 230 кВтч). При отсутствии горячей воды лимит повышается до 130 кВтч, но не более 250 кВтч. Если же в квартире нет электроплиты, но есть только холодная вода, норма — 100 кВтч на одного жителя плюс 30 кВтч на каждого следующего, максимум 220 кВтч.
Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!