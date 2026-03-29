Як зробити акриловий розпис на крашанках: покрокова інструкція 

Декорування яєць із коричневою шкаралупою — це стильний і водночас екологічний тренд великоднього оформлення у 2026 році. Білий візерунок на темному природному фоні створює витончений контраст, який нагадує ніжне мереживо та виглядає дуже естетично.

Такий спосіб прикрашання не потребує складних матеріалів чи навичок, тому до процесу легко долучити навіть дітей. Готові крашанки стануть не лише святковою стравою, а й гарним елементом весняного декору, додаючи оселі затишку та особливої атмосфери. Таким способом поділилася користувачка rachelpersonett в instagram.com.

Як створити оригінальні крашанки

Спочатку яйця потрібно відварити круто — приблизно 10 хвилин після закипання. Після цього їх охолоджують і ретельно витирають, щоб поверхня була сухою.

Для розпису знадобляться лише тонкий пензлик і біла акрилова фарба. На шкаралупі можна малювати будь-які візерунки: гілочки, квіти, зайчиків чи інші великодні мотиви — усе залежить від фантазії.

Акрилова фарба швидко висихає і дозволяє наносити кілька шарів, роблячи малюнок більш виразним і насиченим.

Після висихання фарби такі яйця можна використовувати не лише для святкового столу, а й як декор. Наприклад, якщо додати нитки або стрічки, їх легко перетворити на підвіски для великоднього дерева. Для цього достатньо поставити у вазу гілки з бруньками та прикрасити їх готовими виробами, створивши стильну святкову композицію.

