Чи можуть скасувати житлову субсидію та як цього уникнути

Українці, які не мають змоги самостійно сплачувати комунальні послуги через нестачу коштів, можуть оформити субсидію. Проте в окремих випадках державну допомогу доведеться повернути.

Про це повідомляє видання "На пенсії". Наразі в Україні триває перевірка отримувачів субсидій, під час якої виявляють неправомірно нараховані суми. Переплата може виникнути, якщо під час подання заяви або декларації були вказані недостовірні дані, що призвело до завищення розміру допомоги.

Також повернення коштів можливе, якщо людина не повідомила Пенсійний фонд України протягом 30 днів про зміни, які впливають на право або розмір субсидії. Йдеться, зокрема, про отримання нового доходу, зміну складу сім’ї чи зареєстрованих мешканців, придбання дорогоцінних активів або відкриття депозитів.

Якщо під час перевірки виявиться, що підприємства або організації подали неправдиві відомості про доходи, житлову площу чи склад сім’ї, Пенсійний фонд має право переглянути або повністю скасувати виплати.

Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

Виплати також можуть припинити, якщо під час обстеження матеріально-побутових умов встановлять, що субсидію призначили з порушеннями. У такому разі отримувач повинен повернути надміру виплачені кошти. Якщо цього не зробити добровільно, справу можуть передати до суду.

Під час повторного призначення допомоги переплату можуть утримувати поступово — не більш ніж 20% від щомісячного розміру субсидії. Водночас нову допомогу не призначать, доки людина не поверне або не почне погашати попередню заборгованість на вимогу Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!