Могут ли отменить жилищную субсидию и как этого избежать

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно платить коммунальные услуги из-за нехватки средств, могут оформить субсидию. Однако в редких случаях государственную помощь придется вернуть.

Об этом сообщает издание " На пенсии ". В настоящее время в Украине идет проверка получателей субсидий, во время которой выявляют неправомерно начисленные суммы. Переплата может возникнуть, если при подаче заявления или декларации были указаны недостоверные данные, что привело к завышению размера помощи.

Также возврат средств возможен, если человек не сообщил Пенсионному фонду Украины в течение 30 дней об изменениях, влияющих на право или размер субсидии. Речь идет, в частности, о получении нового дохода, изменении состава семьи или зарегистрированных жильцов, приобретении драгоценных активов или открытии депозитов.

Если во время проверки окажется, что предприятия или организации подали ложные сведения о доходах, жилой площади или составе семьи, Пенсионный фонд имеет право пересмотреть или полностью отменить выплаты.

Выплаты также могут быть прекращены, если при обследовании материально-бытовых условий установят, что субсидию назначили с нарушениями. В таком случае получатель должен вернуть излишне выплаченные денежные средства. Если это не сделать добровольно, дело могут передать в суд.

При повторном назначении помощи переплату могут удерживать постепенно — не более 20% от ежемесячного размера субсидии. В то же время новая помощь не будет назначена, пока человек не вернет или не начнет погашать предварительную задолженность по требованию Пенсионного фонда.

