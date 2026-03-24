Чи можуть викликати до ТЦК, якщо є бронь: пояснення юриста

Навіть громадян, які мають оформлене бронювання, можуть викликати до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних. Юристи рекомендують завжди мати при собі документи, що підтверджують бронювання, — це може бути оригінал або завірена копія відповідної довідки чи наказу.

Про це розповів адвокат Роман Ухов. Він зазначає, що труднощі найчастіше виникають у випадках, коли документи втратили актуальність, інформація ще не внесена до електронних реєстрів або роботодавець не завершив процедуру оформлення бронювання, пише OBOZ.

За словами юриста, працівники територіальних центрів комплектування можуть перевіряти наявність бронювання через електронний реєстр "Оберіг". Водночас громадянам варто самостійно контролювати свої дані через застосунок "Резерв+" або через особистий кабінет на порталі "Дія".

Якщо відомості про бронювання відсутні в електронній системі, паперові документи можуть не бути достатнім підтвердженням відстрочки. У такому разі представники ТЦК мають право вручити повістку для уточнення даних або направлення на проходження військово-лікарської комісії.

У випадку порушення правил військового обліку громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності, зокрема затримати та скласти відповідний протокол.

Водночас підприємства в Україні отримали можливість заздалегідь продовжувати бронювання працівників через "Дію" без перерв у статусі. Процедура відбувається автоматично і зазвичай займає до 24 годин, що дозволяє забезпечити безперервність дії бронювання.

