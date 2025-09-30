Готівкова валюта знову у тренді: чому українці масово скуповують долари та євро

Раніше українці активно скуповували безготівкову валюту, але зараз попит на готівку знову почав зростати. На початку жовтня традиційно відкриються щомісячні ліміти на купівлю безготівкової валюти: до 50 тисяч гривень на картку та до 200 тисяч гривень на депозити строком від трьох місяців.

Про це повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирев, пише Мінфін. "Але загальна тенденція на ринку валютного обміну цікава: покупки на картки зменшуються, тоді як попит на готівку поступово зростає. Це пов’язано з тим, що готівкові курси обмінників зараз часто вигідніші за банківські курси продажу на картки, і люди віддають перевагу місцям, де валюта коштує дешевше", – пояснив аналітик.

За словами Козирєва, на початку жовтня українці отримають зарплати за вересень, і багато хто з них планує конвертувати частину коштів у валюту. Зарплати також надійдуть військовослужбовцям ЗСУ, які часто купують валюту.

Експерт пояснює, що зростання попиту з боку населення Нацбанк компенсуватиме за рахунок своїх золотовалютних резервів, продаючи банкам долари для їх власної валютної позиції.

"За моїми оцінками, ці операції збільшать сукупний попит на міжбанківському ринку цього тижня приблизно на 110–170 млн доларів. Це не критично для ринку, але все ж створюватиме додатковий тиск на курс, особливо в ті дні, коли одночасно на ринок виходитимуть імпортери енергоносіїв та банки для валютних операцій із населенням", – зазначив аналітик.

