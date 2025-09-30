Наличная валюта снова в тренде: почему украинцы массово скупают доллары и евро

Ранее украинцы активно скупали безналичную валюту, но сейчас спрос на наличные деньги снова начал расти. В начале октября традиционно откроются ежемесячные лимиты на покупку безналичной валюты: до 50 тысяч гривен на карту и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от трех месяцев.

Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин. "Но общая тенденция на рынке валютного обмена интересна: покупки на карточки уменьшаются, тогда как спрос на наличные деньги постепенно растет. Это связано с тем, что наличные курсы обменников сейчас часто выгоднее банковских курсов продажи на карточки, и люди предпочитают места, где валюта стоит дешевле", – объясняли.

По словам Козырева, в начале октября украинцы получат зарплаты за сентябрь, и многие из них планируют конвертировать часть средств в валюту. Зарплаты также поступят военнослужащим ВСУ, часто покупающим валюту.

Эксперт объясняет, что рост спроса со стороны населения Нацбанк будет компенсироваться за счет своих золотовалютных резервов, продавая банкам доллары для их собственной валютной позиции.

"По моим оценкам эти операции увеличат совокупный спрос на межбанковском рынке на этой неделе примерно на 110–170 млн долларов. Это не критично для рынка, но все же будет создавать дополнительное давление на курс, особенно в те дни, когда одновременно на рынок будут выходить импортеры энергоносителей и банки для валютных операций с населением", – отметил аналитик.

