Не канапка і не канапе: як бутерброд назвати українською

Мовознавець Олександр Авраменко розкрив цікавий лінгвістичний нюанс і запропонував українцям забути іншомовне слово "бутерброд" на користь більш автентичного варіанту.

Під час онлайн-уроку відомий лінгвіст зазначив, що слова "бутерброд", "канапка" та "канапе" хоч і міцно увійшли в нашу мову, все ж мають іноземне походження.

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Однак, українська мова багата на власні, не менш смачні назви для цієї страви. За словами Авраменка, одним з таких слів є "накладанець". "Уявіть собі: корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені на скибці хліба – це справжній український "накладанець", – зауважив мовознавець.

Чому варто використовувати слово "накладанець"? По-перше, це данина традиціям української мови, а по-друге, це звучить більш колоритно та смачно. Крім того, використання автентичних слів сприяє збереженню та розвитку української мови.

До слова, "сендвіч" українською теж можна назвати питомими словами. Це можуть бути:

накладенець

канапка

складанець

переметок

нахліб

тарти́на

мазанець

пере́кусок

Нагадаємо, раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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