Не 'канапка' и не канапе: как бутерброд назвать по-украински

Языковед Александр Авраменко раскрыл интересный лингвистический нюанс и предложил украинцам забыть иноязычное слово "бутерброд" в пользу более аутентичного варианта.

Во время онлайн-урока известный лингвист отметил, что слова "бутерброд", "канапка" и "канапе" хоть и прочно вошли в наш язык, все же имеют иностранное происхождение.

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Однако, украинский язык богат своими, не менее вкусными названиями для этого блюда. По словам Авраменко, одним из таких слов является накладанець". "Представьте себе: корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени на ломте хлеба – это настоящий украинский "накладанець", – заметил языковед.

Почему следует использовать слово "накладанець"? Во-первых, это дань традициям украинского языка, а во-вторых, это звучит более колоритно и вкусно. Кроме того, использование аутентичных слов способствует сохранению и развитию украинского языка.

К слову, "сэндвич" на украинском тоже можно назвать удельными словами. Это могут быть:

накладенець

канапка

складанець

переметок

нахліб

тарти́на

мазанець

пере́кусок

Напомним, ранее языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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