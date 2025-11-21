Відсутність стажу: на яку пенсію можна розраховувати

В Україні щороку збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. У 2024 році право піти на пенсію у 60 років мають лише ті чоловіки та жінки, у яких накопичено щонайменше 32 роки стажу. Якщо людина має від 22 до 31 року, пенсія за віком буде доступна лише після досягнення 63 років. Тим, у кого стажу ще менше — від 15 до 21 року, доведеться чекати до 65 років.

Закон також дає можливість самостійно компенсувати відсутні роки, сплачуючи єдиний соціальний внесок. Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом. Про це пише ПФУ.

Такі внески не тільки дають змогу набути необхідний стаж, але й впливають на майбутній розмір виплат. Однак трапляються випадки, коли у людини немає жодного року страхового стажу або його менше 15. У такій ситуації пенсія за віком не призначається. Замість неї держава виплачуватиме соціальну допомогу, і лише після досягнення 65-річного віку. Жодних виплат раніше цього віку законодавство не передбачає.

Соціальна допомога визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, — у 2025 році це 2361 гривня, — та середнім доходом сім’ї за останні пів року в розрахунку на одну людину. Максимальна сума такої допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 3028 гривень.

В Україні нині налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів. Середня пенсія становить 6436 гривень, але понад третина літніх людей отримує менше 4000 гривень на місяць — суми, якої часто недостатньо навіть для покриття базових витрат.

