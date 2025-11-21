Отсутствие стажа: на какую пенсию можно рассчитывать

В Украине ежегодно увеличивается количество страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. В 2024 году право уйти на пенсию в 60 лет имеют только те мужчины и женщины, у которых накоплено не менее 32 лет стажа. Если человек имеет от 22 до 31 года, пенсия по возрасту будет доступна только по достижении 63 лет. Тем, у кого стажа еще меньше – от 15 до 21 года, придется ждать до 65 лет.

Закон также дает возможность самостоятельно компенсировать недостающие годы, уплачивая единый социальный взнос. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом. Об этом пишет ПФУ.

Такие взносы не только позволяют приобрести необходимый стаж, но и влияют на будущий размер выплат. Однако есть случаи, когда у человека нет ни одного года страхового стажа или его меньше 15. В такой ситуации пенсия по возрасту не назначается. Вместо нее государство будет выплачивать социальную помощь и только после достижения 65-летнего возраста. Никаких выплат раньше этого возраста законодательство не предусматривает.

Социальная помощь определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность — в 2025 году это 2361 гривна, — и средним доходом семьи за последние полгода в расчете на одного человека. Максимальная сумма такой помощи не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен.

В Украине сейчас насчитывается около 10,2 миллиона пенсионеров. Средняя пенсия составляет 6436 гривен, но более трети пожилых людей получают менее 4000 гривен в месяц — суммы, которой часто недостаточно даже для покрытия базовых расходов.

