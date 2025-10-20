Очікуються магнітна буря 3 рівня: прогноз на 21 жовтня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому під час їхнього посилення багато людей можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість і навіть безсоння.

Геомагнітні коливання оцінюють за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом: показники 5 і вище свідчать про потужну магнітну бурю. 21 жовтня К-індекс становитиме близько 3, тобто геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною.

Фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні кілька годин. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це реакція Землі на потужні спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається величезна кількість заряджених частинок. Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникають коливання, які й називають сонячними або магнітними бурями.

Незначні коливання (К-індекс 1–4) зазвичай не відчутні для більшості людей. Але коли показник перевищує 5, починаються бурі червоного рівня — вони можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу зв’язку, супутників і електроніки. При показниках 7–8 на півночі планети можна побачити полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на людину

Зміни в магнітному полі Землі впливають на судини та нервову систему. Через це підвищується ризик головного болю, безсоння, втоми, перепадів тиску та дратівливості. Специфічних ліків від впливу бур не існує, однак дотримання простих порад допоможе полегшити стан.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Дотримуйтеся режиму сну та харчування, уникайте перевтоми.

Зменште споживання кави, алкоголю, жирної та гострої їжі.

Пийте більше води та трав’яних чаїв.

Частіше бувайте на свіжому повітрі, але не перебувайте довго під прямим сонцем.

Легкі фізичні навантаження допоможуть покращити кровообіг і настрій.

Намагайтеся уникати стресу та конфліктів.

Людям із хронічними хворобами варто мати при собі необхідні ліки.

Вранці тонус підвищить контрастний душ, а ввечері розслабить тепла ванна.

