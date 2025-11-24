Російська армія атакувала Харків: пошкоджено приватні будинки та енергетична інфраструктура, є загиблі та поранені (фото, відео)

У неділю ввечері Харків опинився під потужною атакою російських ударних дронів. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.

Близько 21:30 голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про масовану атаку БпЛА і низку вибухів у місті. Згодом стало відомо про влучання в Салтівському районі, після чого з’явилася інформація про перших загиблих і постраждалих, серед яких двоє дітей.

Спочатку Синєгубов говорив лише про двох травмованих і пожежу, що спалахнула в Шевченківському районі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в приватний будинок і можливу загибель однієї людини. Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно.

До 22:33 стало відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених. Згодом кількість жертв зросла до двох, а постраждалих – до восьми, серед яких була 12-річна дитина. О 23:09 Терехов повідомив уже про трьох загиблих і зазначив, що по місту завдали 15 ударів по шести різних локаціях. За його словами, по медичну допомогу звернулися щонайменше 15 людей.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено об’єкти енергетики та теплопостачання, знищено трансформаторну підстанцію та три житлові будинки. Близько опівночі з’явилася інформація про ще одну загиблу – 69-річну жінку.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

