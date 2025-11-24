Российская армия атаковала Харьков: повреждены частные дома и энергетическая инфраструктура, есть погибшие и раненые (фото, видео)

В воскресенье вечером Харьков оказался под мощной атакой российских ударных дронов. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

Около 21:30 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о массированной атаке БпЛА и ряде взрывов в городе. Впоследствии стало известно о попадании в Салтовском районе, после чего появилась информация о первых погибших и пострадавших, среди которых двое детей.

Сначала Синегубов говорил только о двух травмированных и пожаре, вспыхнувшем в Шевченковском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный дом и возможной гибели одного человека. Позже эта информация была подтверждена официально.

К 22:33 стало известно об одном погибшем и пятерых раненых. Впоследствии количество жертв возросло до двух, а пострадавших – до восьми, среди которых был 12-летний ребенок. В 23:09 Терехов сообщил уже о трех погибших и отметил, что по городу нанесли 15 ударов по шести разным локациям. По его словам, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 15 человек.

В результате атаки серьезно повреждены объекты энергетики и теплоснабжения, уничтожена трансформаторная подстанция и три жилых дома. Около полуночи появилась информация о еще одной погибшей – 69-летней женщине.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

