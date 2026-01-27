Російська армія атакувала на Одесу: є поранені, під завалами можуть перебувати люди (фото)

У ніч на 27 січня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали 23 людини, серед них — діти та вагітна жінка.

Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак, ДСНС та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами Лисака, вночі ворог завдав удару по місту дронами-камікадзе. В результаті атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Спочатку повідомлялося про 22 постраждалих, із яких 14 отримали легкі травми та були оглянуті медиками на місці.

Зранку інформацію уточнили: кількість поранених зросла до 23 осіб. Як зазначив Олег Кіпер, дев’ятьох постраждалих госпіталізували. Серед них — двоє дівчат 2008 та 2013 років народження, а також вагітна жінка, яка перебуває на 39-му тижні. Один постраждалий перебуває у важкому стані, ще восьмеро — у стані середньої тяжкості.

ДСНС повідомила, що на місцях влучань з ночі працюють усі екстрені служби. Станом на ранок тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки, за попередніми даними, під завалами можуть залишатися до трьох людей. До робіт залучено кінологічні підрозділи, інформація постійно уточнюється.

Внаслідок атаки зазнали значних руйнувань житлові будинки. Зокрема, пошкоджено двоповерховий будинок, в іншому — зруйновано квартиру на другому поверсі. У чотириповерхівці знищені квартири з другого по четвертий поверхи. Через влучання у дев’ятиповерховий будинок виникли пожежі на четвертому та п’ятому поверхах. Також постраждала культурно-релігійна споруда, вибито вікна в сусідніх будівлях і пошкоджено автомобілі.

За даними рятувальників, серед постраждалих — п’ятеро дітей.

У місті розгорнуто оперативні штаби. Мешканцям надають усю необхідну допомогу, комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу. Жителям пошкоджених будинків допомагають з оформленням документів для отримання компенсацій за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

