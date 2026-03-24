Російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну: на Полтавщині та у Запоріжжі є загиблі (фото)

У ніч проти 24 березня російські війська здійснили комбіновану атаку на територію України, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Внаслідок ударів у Запоріжжі та на Полтавщині є загиблі й поранені.

Про це повідомили очільники ОВА Іван Федоров та Віталій Дяківнич. На території Полтавської громади близько 3:25 зафіксовано пошкодження житлових будинків і готелю, також виникли пожежі. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

У Запорізькій області ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Окрім цього, пошкоджено як житлові, так і нежитлові будівлі. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до п’яти.

Місцева влада уточнює масштаби руйнувань, а відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків атак.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

