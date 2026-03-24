'Росія намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги', - постійний представник України при ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки заявив, що Росії не вдалося реалізувати жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України. За його словами, Кремль намагається зірвати переговорний процес, висуваючи завідомо неприйнятні вимоги.

Дипломат наголосив, що Росія свідомо спотворює реальну ситуацію на фронті, створюючи ілюзію успіху. Він підкреслив, що Москва одночасно стикається з погіршенням позицій на полі бою, але продовжує демонструвати нібито близькість до перемоги та капітуляції України. Про це пише "Укрінформ".

За словами Мельника, переговорна стратегія Володимир Путін базується на маніпуляціях. Зокрема, йдеться про перебільшення власних шансів на перемогу та заяви про готовність до компромісів, які насправді зводяться до вимоги фактичної капітуляції України.

Він підкреслив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія не досягла поставлених цілей, і назвав цю війну "найдовшим триденним бліцкригом в історії". За його оцінками, за кілька років бойових дій російські війська змогли окупувати лише близько 9 300 квадратних кілометрів, і за нинішніх темпів їм знадобилися б століття, щоб захопити всю територію України.

Мельник також звернув увагу, що саме через невдачі на фронті Росія намагається домогтися поступок дипломатичним шляхом, вимагаючи від України відмовитися від територій, які їй не вдалося захопити силою. Такі ультиматуми, за його словами, фактично блокують мирний процес.

Окремо дипломат зазначив суперечливість позиції Москви: вона наполягає на проведенні виборів в Україні, водночас не погоджуючись на припинення вогню, яке є необхідною умовою для їх організації.

Він додав, що українські сили поступово змінюють ситуацію на фронті, зокрема звільняючи території. Паралельно Росія стикається з серйозними економічними труднощами — зростає дефіцит бюджету, відсутні резерви та сповільнюється економічне зростання, що ускладнює фінансування війни.

На завершення Мельник підкреслив, що Україна залишається відданою досягненню справедливого і тривалого миру та готова продовжувати переговори за міжнародного посередництва, зокрема за участі США.

