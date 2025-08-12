Зміна місця проживання військовозобовʼязаного: у який термін необхідно повідомити ТЦК

Волинський обласний ТЦК нагадав, що призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані вчасно інформувати про зміну особистих даних і місця проживання. Відповідно до Правил ведення військового обліку (постанова КМУ №1487 від 30.12.2022 із змінами), у разі переїзду на нову адресу необхідно протягом семи календарних днів після прибуття з’явитися до районного або міського ТЦК та СП для постановки на облік, маючи при собі паспорт громадянина України та військово-обліковий документ.

Про це пише sud.ua. Якщо ж змінилися персональні дані, зокрема місце проживання, номери телефонів чи адреса електронної пошти, про це також слід повідомити упродовж семи днів — особисто у відповідному ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

У ТЦК наголосили, що ігнорування цих вимог є порушенням правил військового обліку та передбачає правові наслідки згідно із законом.

